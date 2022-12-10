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Попри вето Угорщини: Рада ЄС погодила допомогу Україні в розмірі €18 млрд

10 грудня 2022, 20:08
Пакет допомоги передбачає структурні рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році.
зеленский, евросоюз
Рада ЄС погодила допомогу Україні на 18 мільярдів євро / Офіс президента, УНІАН

Країни Європейського Союзу 10 грудня погодили надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Рада досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить ЄС надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро. Пропозиція була прийнята Радою сьогодні в письмовій формі та буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пакет допомоги передбачає структурні рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який буде надано Україні, становитиме 18 млрд євро. Кредити матимуть 10-річний пільговий період. При цьому держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів.

"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року", - заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Допомога Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро, який незабаром повинні представити.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу, - Главред) одного разу. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він.

Пізніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заблокував макрофінансову допомогу від ЄС для України, вирішив виправдатись. Він не знайшов нічого кращого, ніж просто заявити, що це все нібито "фейк".

До того керівник угорського парламенту Ласло Кевер влаштував скандал, коли заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

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