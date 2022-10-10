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Дитина залишилася круглою сиротою: ракета РФ у центрі Києва вбила матір 5-річного хлопчика

10 жовтня 2022, 17:50

Хлопчик Гриша залишився круглою сиротою. Його батько помер півроку тому.

ракетний удар, Київ
Ракетний удар РФ у центрі Києва / Facebook / UA.National.Police

В результаті ракетного терористичного акту у центрі Києва загинула мати 5-річного хлопчика.

Хлопчик залишився круглою сиротою. Його батько помер півроку тому. Про це розповіла журналістка Оксана Данилюк в Facebook.

Вона уточнила, що мама вранці відвела Гришу в садок і поїхала на роботу на авто, яке потрапило під удар ракети РФ.

"Сьогодні друг мого Макара, 5-річний Григорій, став круглою сиротою. Сьогодні в машині від російської ракети померла його мама, яка відвезла Гришу в сад і поспішала на роботу. Півроку тому помер батько хлопчика. Ці кляті виродки позбавляють наших дітей не тільки тепла, світла, безтурботного дитинства, вони забирають найголовніше - материнську любов" – додала Данилюк.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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