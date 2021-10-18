США опублікували карту з Кримом на підтримку України, але помилково перевернули прапор

США опублікували відео на підтримку України з перевернутим прапором / twitter.com/USApoRusski

Американські дипломати опублікували заяву на підтримку України, при цьому вони помилково "перевернули" український державний прапор "догори ногами".

Казус стався у відповідь на зупинку роботи місії ОБСЄ на Донбасі. У себе в Twitter делегати вказали, що саме Росія не дозволяє незалежним спостерігачам виконувати свої дипломатичні функції.

Зазначається, що представники СММ ОБСЄ, які мають офіційний допуск, мають право стежити за тим, що відбувається на території окупованих територій, тобто не лише на Донбасі, але і в Криму.

"Ми не вимагаємо розширення повноважень СММ. Ми закликаємо Росію дозволити місії виконувати свій мандат. Цей мандат дозволяє СММ патрулювати всю територію України, зокрема і окупований Росією Крим. Тому що Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні державного органу.

До повідомлення прикріплено відео із зображенням анексованого Росією півострова Крим. Однак замість синьо-жовтого кольору зображення - жовто-синє, тобто державний прапор помилково "перевернули".

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Прапор України помилково "перевернули" / twitter.com/USApoRusski

ОБСЄ призупинила місію на окупованому Донбасі - в чому причина

Місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО після так званих "протестів" біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку. Там зібралися близько 200 проросійських демонстрантів. Вони вимагали звільнення так званого "офіцера" бойовиків. Йдеться про ворожого розвідника, який шпигував поблизу українських позицій, прикидаючись сапером. Українські військові затримали зловмисника 13 жовтня.

"Через побоювання за нашу безпеку, ми призупинили наші операції", - розповів глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Представниця окремих районів Донецької області (ОРДО) у Тристоронній контактній групі від України Тетяна Іванова повідомила про неможливість виконувати прямі обов'язки спостерігачів, зокрема, виїжджати на патрулювання території. Водночас патрулі СММ ОБСЄ продовжують залишатися в тимчасово окупованому Донецьку. За словами Іванової, на всій іншій території, крім Донецька, місія ОБСЄ продовжує свою роботу.

Як повідомляв Главред, школярі з анексованого Криму отримали лист від фрейліни королеви Великої Британії Філіппи де Пасс. У графі з адресою було написано "Севастополь, Росія".

Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через яку в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували.

Як відомо, Велика Британія, як і більшість країн світу, не визнає Крим частиною Росії. Анексію українського півострова підтримали лише Афганістан, Венесуела, Куба, Нікарагуа, Сирія, Судан і КНДР.