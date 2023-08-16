США не дадуть Україні програти війну: Жданов пояснив, у чому зацікавленість Байдена

Передвиборчі "перегони" кандидатів у президенти США Байдена і Трампа напряму вплинуть на терміни завершення війни в Україні, каже військовий експерт.

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США не дадуть Україні програти війну, наша перемога в інтересах Байдена, каже Жданов/ колаж: Главред, фото: Главред, 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Офіс президента України

Терміни закінчення війни в Україні значною мірою будуть прив'язані до президентських виборів у США, що відбудуться у 2024 році. Нинішній президент Сполучених Штатів Джо Байден не дозволить нашій державі програти війну, адже йому потрібна перемога України, щоб підвищити свої шанси потрапити на другий президентський термін.

Зараз у Байдена немає інших аргументів, щоб переконати американську громадськість віддати перевагу саме йому, не Дональду Трампу. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Трамп – основний конкурент Байдена. І до 50% їм обом не вистачає якихось 10%, вони йдуть приблизно однаково. Якщо, не дай Боже, ми програємо війну або відбудеться заморозка конфлікту з "Мінськом-3", трампісти просто порвуть Байдена і демократів за те, що гроші американських платників податків були витрачені даремно. А сума вже немаленька – 66 мільярдів доларів", – зазначив Жданов.

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Він наголосив, що у Байдена немає вибору. Байден дуже переймається, що у разі розвалу країни-агресорки Росії ядерна зброя може потрапити в не зрозуміло які руки і полетіти куди завгодно. Але, як би Байден і демократи не хотіли б зберегти цілісність Росії, вони вже увійшли в цю війну на боці України і не можуть дозволити собі програти.

"Якщо ж Байден зможе сказати, що завдяки допомозі США був зупинений конфлікт і кровопролиття, найбільше з часів Другої світової війни, а також була попереджена ядерна катастрофа, 10%, яких йому не вистачає, будуть йому просто забезпечені", – підсумував Жданов.

Війна в Україні

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