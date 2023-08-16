Війська РФ намагаються атакувати під Куп'янськом і хочуть захопити Донбас - ГУР

Наступальні дії окупантів країни-агресора Росії позбавлені сенсу, Кремль намагається досягти хоча б мінімальних цілей, сказав Вадим Скібіцький.

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Окупанти Росії хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей - ГУР / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 59 ОМПБр

Війська країни-агресора Росії на Куп'янському напрямку не можуть повноцінно наступати і здійснюють лише локальні атаки. Дії окупантів позбавлені стратегічного сенсу, проте вони, як і раніше, прагнуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Як повідомляє пресслужба ГУР, російські загарбники намагаються атакувати на Куп'янському напрямку, але безуспішно.

"Куп'янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут у росіян немає, але Кремль не залишає спроб досягти хоча б мінімальних цілей розпочатої ним війни", - зазначив Скібіцький. відео дня

За його словами, росіяни, як і раніше, намагаються досягти свого завдання-мінімум - захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

"Втім, нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії. Операції, які здійснює Росія, не носять стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський заявляв, що війська РФ хочуть прорватися до Куп'янська і потужно атакують позиції сил оборони. ЗСУ продовжують тримати оборону.

Представник ЗСУ Сергій Череватий говорив, що обстановка на Куп'янському напрямку важка, але армія тримає контроль. За його словами, війська знають про задуми окупантів РФ і розуміють, де їхні слабкі місця.

Пізніше Череватий розповів, що ЗСУ посилили підрозділи на Куп'янському напрямку. Українські війська вибудували там грамотну оборону і підтягнули резерви.

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