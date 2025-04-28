"США можуть визнати Крим російським": експерт розкрив тривожний сценарій

Тарас Загородній назвав, що є головною проблемою для країни-агресора РФ.

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Україна ніколи не визнає Крим російським

Теоретично США можуть визнати Крим російським

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив про те, що Україна ніколи не визнає Крим російським.

"Ніхто під цим не підпишеться. Хто захоче підписати собі вирок у держзраді. Чисто теоретично США можуть визнати Крим російським. Але мм це нічого не дасть, крім ганьби", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт каже, що незабаром очікується зниження цін на нафту, що є головною проблемою країни-агресора РФ.

"При цьому США б'ють по всій дузі союзників РФ. Б'ють по Ірану, нещодавно було введено санкції на постачання нафти в Китай. Починається тиск на Китай. І Китай зараз девальвує юань, і я переконаний, що це не остання девальвація юаня. А для Росії це означає, що її резерви знецінюються. Якщо зараз Росія девальвує рубль, то вона втратить ще 20% своїх доходів від торгівлі нафтою", - зазначив він.

За його словами, удари все одно наносяться, як би Штати не намагалися "врятувати" Росію.

"Можна вчитися у європейців. Вони кажуть, що без США, звичайно ж, нічого не буде, нічого не вийде. Тим часом Португалія закуповує шведські Gripen замість американських F-35. Звичайно ж, без США нічого не буде, тільки спочатку Європа перестане купувати американську зброю, буде витісняти американський бізнес з Європи, тому що навіщо він потрібен без безпеки, тощо. Так що Штати вже втрачають гроші на рівному місці", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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