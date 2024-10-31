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США могли перешкодити РФ напасти на Україну: чому Байден не ухвалив рішення

Андрій Ганчук
31 жовтня 2024, 22:02
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Можливо, Сполучені Штати могли запобігти повномасштабній війні Росії проти України, вважає Джон Болтон.
Байден, Україна
Байдену говорили, що Київ впаде за 7 днів - Кулеба / Колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента

Американська розвідка повністю помилилася в питаннях військових можливостей агресора Росії та потенціалу України у відбитті нападу. У Штатах вважали, що українська держава вистоїть щонайбільше тиждень, а главі Білого дому Джо Байдену не радили давати українцям зброї, оскільки війна нібито все одно буде програна.

У проєкті Ольги Кошеленко USA-UA: Секретні файли Білого дому йдеться, що про це розповіли ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та радник із національної безпеки в адміністрації Трампа Джон Болтон.

Байден боявся повторення Афганістану

За словами Кулеби, Байдену розповідали, що Україні, мовляв, безглуздо давати зброю, оскільки тоді повториться ситуація в Афганістані, де озброєння дісталися талібам.

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"До Байдена приходили люди, дуже розумні, сідали навколо нього, і він говорив: "Що там, розкажіть, що буде". І вони йому в один голос говорили: максимум 7 днів. Він питав, які є рішення. А вони відповідали: "Ну дивіться, ми Афганістан накачали зброєю і що? І що все залишилося ворогові, Талібану. Ви хочете зараз повторити з Україною? Ми зараз їм напередаємо зброї, яка нічим їх не врятує, тому що їм все одно кінець". От і вся логіка", - зазначив дипломат.

"Київ впаде за лічені дні, а вся країна - за тиждень"

Американська розвідка проводила брифінги для закритих сесій Конгресу США. Унаслідок цього обидві палати вважали, що Київ впаде за декілька днів, а вся Україна - за тижні, розповів Джон Болтон.

Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч і дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і до 5 вересня 2024 року, член РНБО з 13 березня 2020 року. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

"Можливо, усьому цьому вдалося б запобігти"

Політик акцентував увагу на цілковитому провалі розвідки США з питань військових можливостей Росії та здатності України чинити опір.

"Усі індикатори вказували на те, що вторгнення буде. І якби ми зробили більше, щоб посилити Україну зброєю, інструкторами та радниками, які могли бути стримувальним фактором, великою кількістю жорстких економічних санкцій, можливо, взагалі всьому цьому вдалося б запобігти", - наголосив Джон Болтон.

Загалом, Штати закликали Україну готуватися до оборони, а в перспективі - до партизанської війни.

Хто такий Джон Болтон

Джон Роберт Болтон - американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями (2001-2005 р.), послом США в Організації Об'єднаних Націй (з 2005 по 2006 рік), радником президента США з національної безпеки (2018-2019 р.), пише Вікіпедія.

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