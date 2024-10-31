Війська РФ формують ударний кулак на важливому напрямку: у ЗСУ розкрили деталі

Про що йдеться в матеріалі:
- У Покровську важка обстановка
- Ворог формує ударний кулак для атак
- Місцевим жителям потрібно виїжджати
Обстановка в Покровську Донецької області важка, але контрольована.
Війська агресора Росії атакують і намагаються створити ударний кулак, щоб потім розвинути наступ. Місцева влада працює над евакуацією цивільного населення. Про це заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
В ефірі Freeдом він розповів про те, що за минулі 24 години встановлено 28 російських штурмів на цій ділянці фронту.
"Також обстріли, також дрони і піхотні групи в невеликих кількостях, які потім накопичуються і намагаються зробити з них такий ударний кулак і розвивати наступ", - сказав військовий.
Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
За його словами, ситуацію в Покровську контролює місцева влада. Вона намагається евакуювати людей.
"Адміністрація працює максимально напружено, виконуючи всі функції як влади, так і гуманітарної місії. Для нас, для військових, для тих, хто бере участь в обороні міста і взагалі в обороні, всі дороги відкриті завжди. У місті залишаються люди... Влада робить усе можливе для того, щоб усе-таки евакуювати людей, пропонують щодня і волонтери", - наголосив Сергій Цехоцький.
Ситуація в напрямку Покровська - новини за темою:
Як раніше повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни дійшли висновку, що війська РФ просунулися на південний схід від Покровська.
Ворожі війська не припиняють своїх наступальних операцій.
З огляду на ситуацію із Селидовим і Покровськом, уже зараз потрібно готувати до оборони Дніпропетровську область, вважає майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. За його словами, потрібно будувати потужну лінію оборони.
Росіяни вже за 6,7 км від Покровська, сказав начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк. Місто готують до оборони і повністю закриють на в'їзд і виїзд. Місцевих жителів закликали евакуюватися хоча б на зиму.
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