Томагавки в Україні та плани РФ на нову війну: у Зеленського зробили заяву

Усі великі військові об'єкти на території агресора Росії могли б потрапити до зони ураження зброї України, зазначив Михайло Подоляк.

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Якщо в Україні будуть ракети Tomahawk, Росія подумає перед тим, як ще раз напасти - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Ключові тези із заяви Подоляка:

Україна припускає розміщення військових баз

Ракети Tomahawk потрібні, щоб Росія ще раз не напала

Злив відомостей про Tomahawk у ЗМІ - дивна історія

Третій пункт Плану перемоги про неядерний стратегічний пакет стримування передбачає розміщення в Україні військових баз із ракетами Tomahawk. Такі ракети на озброєнні Сил оборони змусили б Росію подумати, чи варто за декілька років починати нову війну. Адже Томагавки охопили б усі масштабні військові об'єкти на російській території. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє 24 канал, чиновник назвав дивною історією появу в американській пресі інформації щодо ракет Томагавк, оскільки йдеться про чутливі для війни відомості.

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За його словами, розміщення Tomahawk планувалося для того, щоб стримати РФ від нової військової агресії за декілька років. Ракети з бойовим радіусом до 2500 км змусили б ворога серйозно задуматися.

"На сьогодні зрозуміло, що розпіарена російська система радіолокаційного контролю і протиракетної оборони не є такою дієвою, як там про це розповідали. Це був би дуже ефективний крок, якби в Україні проти Росії були розміщені ракетні комплекси. Питання в іншому - якщо ви ще не ухвалили рішення, то навіщо все це зливаєте і обговорюєте в газетах?" - наголосив Михайло Подоляк. Коротко про ракети Tomahawk / Інфографіка: Главред

Що таке Tomahawk? Ракета Tomahawk - іспано-американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності стратегічного і тактичного, підводного, надводного, сухопутного і повітряного базування. Ракета летить на гранично малих висотах, огинаючи рельєф місцевості. Ракета на озброєнні кораблів і підводних човнів Військово-Морських сил США. Американці використовували її в усіх значних конфліктах, у яких їхня армія брала участь. Крім США, такі ракети є і у Великої Британії. Дальність ракети Tomahawk - орієнтовно від 600 до 2500 кілометрів, пише Вікіпедія.

Ракети Tomahawk для України - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше американська газета The New York Times опублікувала відомості про те, що Зеленський у рамках Плану перемоги (секретної частини) просив США передати Україні ракети Tomahawk дальністю 2500 км. Згідно із заявами журналістів, ця інформація потрапила їм до рук від високопоставленого чиновника з Вашингтона.

Президент Володимир Зеленський розкритикував Білий дім за появу інформації про Томагавки у ЗМІ. За словами глави держави, випадок засвідчив, що між Києвом і Вашингтоном немає жодної конфіденційності.

Пізніше Зеленський уточнив свою позицію: поява інформації про Tomahawk в американській пресі - сигнал про нерішучість партнерів. Фактично йдеться про те, що Сполучені Штати не готові поставити Києву такі ракети.

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