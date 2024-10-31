'Мир в обмін на території': Зеленський попередив Трампа

Хто б не переміг у США, або що б не думав Путін, Україна не визнає окуповані території "російськими", сказав Володимир Зеленський

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Домовитися про мир шляхом відторгнення територій України на користь Росії неможливо - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

Україна не піде на мир в обмін на території

Позиція Києва не залежить ані від Путіна, ані від Трампа

Україна втратить шанси на перемогу, якщо США послаблять підтримку

Якщо республіканець Дональд Трамп стане президентом США і спробує змусити Україну відмовитися від своїх територій в обмін на завершення розв'язаної Росією війни, то у нього нічого не вийде. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю провідному південнокорейському телеканалу KBS1 він розповів про те, що позиція України щодо встановлення миру не змінилася.

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"Якщо Трамп, у разі його перемоги, захоче просто змусити Україну віддати все, і таким чином домовитися з Росією, я не думаю, що сьогодні це можливо", - зазначив Зеленський.

Україна не відмовиться від своїх територій

Українська держава не повинна відмовлятися від своїх законних територій, закріплених у Конституції. Навіть юридично це неможливо, зазначив президент.

"Щоб там Путін не вигадував, тим, що він брав наші окуповані території, і їх привласнив на рівні змін до своєї конституції, Україна не визнає ці території, хто б що не хотів, хто б не переміг у США, і скільки б іще Путін не був лідером Росії", - зазначив Зеленський.

Що буде з підтримкою України після виборів у США

На думку українського гаранта, новий американський президент може або посилити підтримку України, або її послабити. Другий сценарій призведе до того, що Росія буде здатна захопити більше українських територій.

Коротко про президентські вибори у США / Інфографіка Главред

Крім того, сказав Зеленський, якщо підтримка послабиться, Україна втратить можливість здобути перемогу у війні. Проте Київ говорить не про територіальні компроміси, а про дипломатичні можливості, які залежать від майбутньої політики Вашингтона.

Сценарій "мир в обмін на території" - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, в американській пресі періодично з'являються публікації про те, що якщо Трамп стане новим президентом США, він спробує змусити Україну піти на мир шляхом "поступок" Росії окупованих територій.

Паралельно подібні меседжі озвучують і соратники Трампа. Наприклад, кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс не раз закликав Україну, мовляв, змиритися з тим, що окуповані території дістануться РФ.

Днями у Financial Times опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що план Трампа полягає в заморожуванні війни та створенні "демілітаризованих зон" по обидва кордони. Вступ України до НАТО відкладуть на декілька років, а питання територій не вирішуватимуть, доки Путін перебуває в Кремлі.

Мир в Україні можливий без поступок територій, сказав Володимир Зеленський. За його словами, завершити війну можна на базі формули України. Тоді вдасться встановити справедливий і стійкий мир.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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