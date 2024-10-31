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"Мир в обмін на території": Зеленський попередив Трампа

Андрій Ганчук
31 жовтня 2024, 17:56оновлено 31 жовтня, 18:35
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Хто б не переміг у США, або що б не думав Путін, Україна не визнає окуповані території "російськими", сказав Володимир Зеленський
Зеленський, Трамп
Домовитися про мир шляхом відторгнення територій України на користь Росії неможливо - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

  • Україна не піде на мир в обмін на території
  • Позиція Києва не залежить ані від Путіна, ані від Трампа
  • Україна втратить шанси на перемогу, якщо США послаблять підтримку

Якщо республіканець Дональд Трамп стане президентом США і спробує змусити Україну відмовитися від своїх територій в обмін на завершення розв'язаної Росією війни, то у нього нічого не вийде. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю провідному південнокорейському телеканалу KBS1 він розповів про те, що позиція України щодо встановлення миру не змінилася.

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"Якщо Трамп, у разі його перемоги, захоче просто змусити Україну віддати все, і таким чином домовитися з Росією, я не думаю, що сьогодні це можливо", - зазначив Зеленський.

Україна не відмовиться від своїх територій

Українська держава не повинна відмовлятися від своїх законних територій, закріплених у Конституції. Навіть юридично це неможливо, зазначив президент.

"Щоб там Путін не вигадував, тим, що він брав наші окуповані території, і їх привласнив на рівні змін до своєї конституції, Україна не визнає ці території, хто б що не хотів, хто б не переміг у США, і скільки б іще Путін не був лідером Росії", - зазначив Зеленський.

Що буде з підтримкою України після виборів у США

На думку українського гаранта, новий американський президент може або посилити підтримку України, або її послабити. Другий сценарій призведе до того, що Росія буде здатна захопити більше українських територій.

'Мир в обмін на території': Зеленський попередив Трампа
Коротко про президентські вибори у США / Інфографіка Главред

Крім того, сказав Зеленський, якщо підтримка послабиться, Україна втратить можливість здобути перемогу у війні. Проте Київ говорить не про територіальні компроміси, а про дипломатичні можливості, які залежать від майбутньої політики Вашингтона.

Сценарій "мир в обмін на території" - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, в американській пресі періодично з'являються публікації про те, що якщо Трамп стане новим президентом США, він спробує змусити Україну піти на мир шляхом "поступок" Росії окупованих територій.

Паралельно подібні меседжі озвучують і соратники Трампа. Наприклад, кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс не раз закликав Україну, мовляв, змиритися з тим, що окуповані території дістануться РФ.

Днями у Financial Times опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що план Трампа полягає в заморожуванні війни та створенні "демілітаризованих зон" по обидва кордони. Вступ України до НАТО відкладуть на декілька років, а питання територій не вирішуватимуть, доки Путін перебуває в Кремлі.

Мир в Україні можливий без поступок територій, сказав Володимир Зеленський. За його словами, завершити війну можна на базі формули України. Тоді вдасться встановити справедливий і стійкий мир.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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