Кім Чен Ину загрожує відповідь від України: Зеленський назвав сценарій

Головні тези Зеленського:
- Україна може подати до МКС на Кім Чен Ина
- Київ готовий разом із Сеулом покарати КНДР
Україна може подати до Міжнародного кримінального суду на північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Рішення ухвалюватимуть після того, як військові КНДР вступлять у бойові дії на території української держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Під час інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS у глави держави запитали про те, чи подасть Київ до МКС на Кім Чен Ина. І президент не виключив такого сценарію.
"Ми ухвалюватимемо рішення після бойового застосування армії КНДР проти громадян України. Але якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, то, я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків", - наголосив Володимир Зеленський.
Хто такий Кім Чен Ин
Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.
Війська КНДР на війні РФ і України - новини за темою:
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