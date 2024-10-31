Кім Чен Ину загрожує відповідь від України: Зеленський назвав сценарій

Київ ухвалюватиме рішення після того, як військові КНДР вступлять у війну в Україні.

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Зеленський припустив, що Україна подасть до МКС на Кім Чен Ина / Колаж: Главред, фото: скріншот Facebook, Вікіпедія

Головні тези Зеленського:

Україна може подати до МКС на Кім Чен Ина

Київ готовий разом із Сеулом покарати КНДР

Україна може подати до Міжнародного кримінального суду на північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Рішення ухвалюватимуть після того, як військові КНДР вступлять у бойові дії на території української держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS у глави держави запитали про те, чи подасть Київ до МКС на Кім Чен Ина. І президент не виключив такого сценарію.

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"Ми ухвалюватимемо рішення після бойового застосування армії КНДР проти громадян України. Але якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, то, я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків", - наголосив Володимир Зеленський. Що відомо про Південну Корею та КНДР / Інфографіка: Главред

Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

Війська КНДР на війні РФ і України - новини за темою:

Як раніше повідомляв Главред, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що частина з 10 000 солдатів КНДР вже поблизу України. За його словами, США дуже серйозно ставляться до ситуації і закликають Росію змінити курс.

Військові КНДР вступлять у бій у листопаді, вважає постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Близько 12 тисяч північнокорейських бойовиків проходить підготовку на п'яти полігонах Східного військового округу РФ.

КНДР відправила до Росії своїх генералів, написали журналісти Reuters. Один із них ухвалюватиме важливих рішення, доки Москва і Пхеньян не налагодять застосування північнокорейських військових у війні.

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