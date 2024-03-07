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США масово перекидають війська до Європи: полковник ЗСУ назвав головну мету

Юрій Берендій
7 березня 2024, 02:45
Військовий експерт зазначив, що США проводять заходи із передислокації своїх систем управління військами і боєприпасів ближче до локальних точок конфліктів.
США масово перекидають війська до Європи: полковник ЗСУ назвав головну мету
США масово перекидають війська до зони локальних конфліктів / Колаж Главред, фото: УНІАН

В агентстві АР повідомили, що США проводять переформатування своїх військ і готуються до великомасштабних операцій. Однак, ймовірно, США не планують здійснювати жодних військових дій в Україні. Проте, вони дійсно посилюють свою присутність в Європі. Про це у інтерв'ю Главреду зазначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, спостерігається переформатування систем управління, переміщення військової техніки та боєприпасів, поповнення запасів для конфліктів в Україні та на Близькому Сході.

"Також США спільно з Німеччиною, Францією та Великою Британією посилюють свою присутність на Близькому Сході. Там збільшується контингент армій західних країн. Зміцнюються американці і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Вашингтон посилює співпрацю у військовій сфері з Південною Кореєю, Японією і Тайванем", - додав Світан.

Військовий експерт вказує на те, що Сполучені Штати проводять роботу з перекидання своїх систем управління, військ і боєприпасів ближче до локальних точок конфліктів.

"Пентагон відреагував на погрози, і військовий маховик закрутився: тепер американці посилюються в трьох найважливіших регіонах - у Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - резюмував Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Уночі на 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія здійснили удари по цілях, пов'язаних з повстанцями-хуситами в Ємені. Вибухи пролунали в Ходейді, Таїсі та Сааді. Цю інформацію офіційно підтвердили глава Білого дому Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

У Йорданії безпілотники атакували американську базу біля кордону з Сирією. У результаті цієї атаки загинули троє військових США, ще понад 25 були поранені. Про це повідомив президент США Джо Байден.

Після загибелі америсанських військових президент США Джо Байден заявив про намір відповісти на удари по американських військових об'єктах на Близькому Сході.

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