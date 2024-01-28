Є загиблі, багато поранених: безпілотники атакували базу США в Йорданії - Байден

Президент США звинуватив "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран".

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У Йорданії безпілотник атакував американську базу / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Білий дім

У Йорданії безпілотники атакували американську базу поблизу кордону із Сирією. Внаслідок цього загинули троє військових США, ще понад 25 були поранені. Про це заявив президент США Джо Байден та Центральне командування США, повідомляє BBC.

Байден переконаний, що американську базу атакували "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран".

"Хоча ми все ще збираємо факти цієї атаки, ми знаємо, що вона була здійснена радикальними групами бойовиків, яких підтримує Іран, які діють у Сирії та Іраку. Не сумнівайтеся — ми притягнемо всіх винних до відповідальності в час і способом, який самі оберемо", – сказав Байден. відео дня

Цей випадок став першою загибеллю американських військових на Близькому Сході після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

"Троє американських військовослужбовців, яких ми втратили, були патріотами у найвищому розумінні", - додав Байден.

Імена загиблих та поранених поки не розголошують.

Удари США та Великої Британії по Ємену

Нагадаємо, у ніч на 12 січня США та Велика Британія нанесли удари по об'єктах хуситів в Ємені. Удари відбулися у Ходейді, Таїсі та Сааді. Джо Байден і Ріші Сунак офіційно підтвердили цю інформацію.

Підтримувані Іраном хусити розпочали переслідування комерційних суден після початку Ізраїлем повітряно-наземної кампанії у Секторі Гази. Повстанці пообіцяли не зупинятися в атаках до припинення дій Ізраїлю.

Крім цього, однією з причин операції США були хуситські атаки на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, яку раніше контролювали американці. Іран та Росія також відігравали активну роль, підтримуючи хуситів і провоковуючи напади на торговельні маршрути та американські кораблі в Червоному морі.

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