США та Україна разом доб'ються перемоги: Буданов зробив заяву про Трампа

Вибори у Сполучених Штатах дуже непередбачувані, а Трамп декілька разів змінював свою позицію, зазначив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

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Спокійно ставлюся до можливого президентства Трампа - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Лідер Республіканської партії Дональд Трамп декілька разів змінював свою точку зору, а вибори у США - непередбачувані. До перспектив обрання Трампа на пост президента можна ставитися спокійно. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю The Philadelphia Inquirer він зазначив, що у США одна людина не може самостійно ухвалювати рішення, і це підкреслює силу політичної системи.

"Я спокійно ставлюся до можливості приходу Трампа до влади... Ваші вибори дуже непередбачувані. Якщо проаналізувати його публічні виступи, то він декілька разів змінював свою позицію. І сила вашої системи в тому, що вона не дозволяє одній людині ухвалювати рішення в односторонньому порядку", - сказав глава ГУР. відео дня

Також він вірить, що Україна і Сполучені Штати разом доб'ються перемоги над агресором Росією.

"Зрештою, я вірю в США і в те, що ми разом доб'ємося перемоги. І ось я підкреслюю, разом! На цьому я хотів би закінчити", - підкреслив Кирило Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Трамп і його заяви щодо України - головні новини за темою:

Нещодавно Дональд Трамп зробив нові скандальні заяви, пов'язані з Україною. Зокрема, він заявив, що припинить військову допомогу Україні, щойно його оберуть президентом США. Він вирішив повторити тези, які проговорював раніше.

Також Трамп нібито загалом розкритикував допомогу Україні. Представник республіканців Дон Бейкон сказав, що Трамп під час зустрічі з однопартійцями почав ставити запитання про те, яку вигоду отримають США після перемоги Києва у війні.

Трамп звинуватив Байдена в нападі РФ на Україну: республіканський лідер вважає, що, мовляв, підтримка курсу Києва на НАТО з боку Байдена призвела до повномасштабної війни. Також Трамп ще раз сказав, що якби він був президентом замість Байдена, велика війна, мовляв, би не почалася.

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