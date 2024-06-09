"Є шанс перезавантажити війну": прихильник Трампа закликав США до рішучості

Настав час передати Україні винищувачі F-16, а американським інструкторам краще готувати військових на українській території, вважає Ліндсі Грем.

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В України тепер є зброя, з'явився шанс на перезавантаження війни - Грем / Колаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-та ОМБр

Українських військових американцям краще готувати на території України. Рішення щодо надання допомоги Києву нарешті ухвалено, і тепер є шанс на перезавантаження війни. Потрібно дати ЗСУ далекобійне озброєння для ураження цілей усередині країни-агресора Росії та посилити підтримку. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

"Так, я підтримую США в навчанні (українців) всередині країни (в Україні). Через затримку і зброю через бездіяльність Білого дому ми втратили темп. Від самого початку адміністрація Байдена не впроваджувала антиросійських санкцій, не надала Україні зброю на ранньому етапі, щоб стримати Путіна. І тепер у нас є шанс перезавантажити цю війну, оскільки в них є зброя", - цитує законодавця The Hill.

Також він уточнив, що потрібно організувати передачу конфіскованих російських активів Україні.

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"Ось чого він (президент Володимир Зеленський, - ред.) хотів найбільше: щоб ми розшукали російські активи по всьому світу. Візьміть гроші із суверенного багатства, фондів Росії і віддайте їх Україні. У Європі знаходиться $300 млрд із Росії. І суверенні активи, які ми повинні конфіскувати і передати Україні", - зазначив Грем.

Також він додав, що в питанні допомоги Україні потрібно зробити вибір. ЗСУ повинні повернути собі військовий імпульс уже цього літа.

"Або ми будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм F-16, далекобійну артилерію для ураження цілей всередині Росії. Переслідуйте активи Путіна по всьому світу. Перейдіть у наступ. Думаю, влітку Україна поверне собі військовий імпульс", - підкреслив Ліндсі Грем.

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