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Переплутав війну з торгами: Трамп розкритикував пакет допомоги Україні - Reuters

Анна Косик
14 червня 2024, 10:51
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Колишній президент США різко відреагував на надання Україні нового пакету допомоги, нібито через відсутність вигоди для Штатів у випадку перемоги над Росією.
Трамп, флаг Украины и США
Екс-президент США Трамп вважає невигідним надання Україні військової допомоги / Колаж: Главред, фото: flickr

Дональд Трамп заявив, що виступає проти допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів. За його словами, для американської сторони немає жодної вигоди в тому, аби підтримувати Україну у такий спосіб, пише Reuters з посиланням на представника республіканців Дону Бейкона.

Під час зустрічі з представниками Республіканської партії на Капітолійському пагорбі, за словами Бейкона, Трамп прямо спитав, яка буде вигода США, якщо Україна переможе.

Наразі запису цього фрагменту немає. Однак, як наголошує видання, враховуючи останні скандальні і досить суперечливі заяви екс-президента США щодо України, слова Бейкона виглядають достовірними.

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Журналісти, блогери та політичні експерти, що почули про таку заяву Трампа заявили, що він так і залишився простим торговцем "успішного успіху", який насправді нічого не тямить у великій політиці. Не усвідомлює Трамп і нинішніх реалій та загроз, що створює країна-агресор Росія разом із союзниками.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Посилення допомоги США Україні - що відомо

Нагадаємо, 13 червня, президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду, спрямовану на військову та фінансову підтримку України на подальші 10 років.

У Штатах заявили, що країни "коаліції винищувачів", до якої входять держави західного світу на чолі з США, планують відправити літаки F-16 до України уже влітку.

Раніше повідомлялось, що очільник Пентагону Ллойд Остін кілька разів наголосив, що країни-члени засідання "Рамштайн" зосереджені на забезпеченні України новими системами ППО, однак потім додав, що наразі йому нема що сказати з приводу передачі додаткових установок Patriot.

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Дональд Трамп військова допомога
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