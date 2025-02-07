"Строкової служби не буде": нардеп заявив, що в Україні введуть нові правила

За його словами, ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО.

https://glavred.net/ukraine/srochnoy-ne-budet-nardep-zayavil-chto-v-ukraine-vvedut-novye-pravila-10637735.html Посилання скопійоване

В Україні введуть нові правила служби / Колаж: Главред, фото Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

За його словами, ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють тільки після війни.

відео дня

Що може змінитися:

Кар'єра після війни - військові отримуватимуть звання і посади за конкурсом (за рейтингом), а не тільки за вислугу років.

Ротації - військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.

Нові правила контрактів - упорядкують систему підписання та продовження контрактів.

Нові види служби - додаються базова військова служба та служба резервістів.

Строкової служби більше не буде - цей формат скасовують.

Ступені придатності до військової служби, мобілізація / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред