"Строкової служби не буде": нардеп заявив, що в Україні введуть нові правила

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Нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спеціальній службі транспорту.
За його словами, ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють тільки після війни.
Що може змінитися:
- Кар'єра після війни - військові отримуватимуть звання і посади за конкурсом (за рейтингом), а не тільки за вислугу років.
- Ротації - військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.
- Нові правила контрактів - упорядкують систему підписання та продовження контрактів.
- Нові види служби - додаються базова військова служба та служба резервістів.
- Строкової служби більше не буде - цей формат скасовують.
Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.
Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.
Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.
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