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"Строкової служби не буде": нардеп заявив, що в Україні введуть нові правила

Сергій Кущ
7 лютого 2025, 19:35оновлено 7 лютого, 21:54
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За його словами, ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО.
В Україні введуть нові правила служби
В Україні введуть нові правила служби / Колаж: Главред, фото Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

За його словами, ці зміни - частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють тільки після війни.

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Що може змінитися:

  • Кар'єра після війни - військові отримуватимуть звання і посади за конкурсом (за рейтингом), а не тільки за вислугу років.
  • Ротації - військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.
  • Нові правила контрактів - упорядкують систему підписання та продовження контрактів.
  • Нові види служби - додаються базова військова служба та служба резервістів.
  • Строкової служби більше не буде - цей формат скасовують.
Ступені придатності до військової служби, мобілізація
Ступені придатності до військової служби, мобілізація / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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