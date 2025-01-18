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Сина Порошенка, що ухиляється від служби в ЗСУ, зобов’язали сплатити 25 500 грн за неявку до ТЦК

Олег Макаров
18 січня 2025, 14:34
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Сина олігарха Порошенка визнано ухилянтом.
Олексій Порошенко
Олексій Порошенко / Фото: УНН

Військовозобов’язаний син народного депутата Петра Порошенка Олексій, який разом з братом виїхали з України перед повномасштабним вторгненням, офіційно визнаний ухилянтом. Через неявку за військовою повісткою Олексій Порошенко має сплатити 25 500 гривень штрафу, - повідомляє УНН.

Згідно офіційному документу, який є в розпорядженні редакції, Олексій Порошенко не явився без поважних причин до Печерського РТЦК за повісткою для уточнення даних. Тепер син Порошенка буде змушений сплатити до бюджету 25 500 гривень.

"Визнати гр. Порошенка Олексія Петровича винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого 4.3 ст. 210-1 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу, у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 25 500 грн", - йдеться у постанові начальника Печерського ТЦК та СП у м. Києві.

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Якщо син олігарха проігнорує сплату штрафу, його сума подвоїться.

Сина Порошенка, що ухиляється від служби в ЗСУ, зобов’язали сплатити 25 500 грн за неявку до ТЦК

"У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня вручення даної постанови правопорушнику, стягнення штрафу провести у примусовому порядку відповідно до ст. 308 КУпАП у подвійному розмірі в сумі 51000 грн", - йдеться в документі.

Сина Порошенка, що ухиляється від служби в ЗСУ, зобов’язали сплатити 25 500 грн за неявку до ТЦК

Як повідомлялося, старший син Петра Порошенка, Олексій, який виїхав до Лондона на початку війни і так не повернувся до України, був оголошений в розшук через неявку до ТЦК за повісткою.

Інший син олігарха, Михайло, теж переховується від ЗСУ за кордоном, у Лондоні, та неодноразово потрапляв у скандали, пов’язані з підтримкою росії.

Їх батько, Петро Порошенко – обвинувачений за статтею державна зрада і є підозрюваним у "вугільній справі", пов’язаній із закупівлею вугілля з тимчасово окупованих територій ОРДЛО, що призвело до фінансування терористів ЛДНР на суму мінімум 1,5 млрд грн; вів активний бізнес у Росії, сплачуючи податки в бюджет РФ, що фінансувало армію країни-агресора. Серед підприємств, що працювали з РФ: Липецька кондитерська фабрика, "Богдан Моторс", "Укрпромінвест", "Енергоавтоматика" та інші.

Окрім того, Порошенко фігурує у справі про передачу контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" структурам Медведчука у 2016 році, що відбулося за його підтримки.

За повідомленнями ЗМІ, олігарх також причетний до нецільового використання коштів благодійного фонду імені Порошенка, інвестуючи їх у військові облігації, здійснюючи таким чином благодійну діяльність за рахунок Мінфіну України.

Раніше Петро Порошенко був міністром економічного розвитку в уряді Азарова, якого підозрюють у державній зраді, і був призначений президентом Януковичем. До цього Порошенко був засновником забороненої "Партії регіонів", причетної до підтримки кремлівського режиму, організації сепаратистського з’їзду в Сєвєродонецьку, виправдання окупації частини Сходу України та подальшого повномасштабного вторгнення РФ. Брав участь в інформаційно-правовій легалізації Харківських угод, які призвели до втрати Криму, називаючи їх "мистецтвом компромісу".

Порошенко також був активним парафіянином та меценатом Української церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яка підтримувала агресію РФ проти України.

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