В Україні розширили перелік професій для бронювання: хто потрапив до списку

Зарплата заброньованих працівників повинна становити не менше 20 тисяч гривень, окрім комунальних та державних установ.

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Хто може отримати "бронь" від мобілізації / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Основне:

В Україні більше працівників зможуть отримати "бронь" від мобілізації

Головна умова бронювання — виконання не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці

Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання від мобілізації, зокрема, розширив перелік професій, що мають право на відстрочку. Про це йдеться в постанові Кабміну №1362.

Згідно з постановою, бронювання від мобілізації зможуть отримати військовозобов'язані, які працюють протезистів-ортезистами, техніками-протезистами-ортезистами, інженерами-технологами-протезистами, інженерами-протезистами й механіками протезно-ортопедичних виробів.

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Головною умовою бронювання такого працівника є виконання ним не менше ніж 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців до бронювання.

Також постанова передбачає, що зарплата повинна бути у всіх заброньованих від 20 тисяч гривень, окрім комунальних та державних установ.

Крім того, бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.

Бронювання від мобілізації - останні новини

Як писав Главред, з 1 грудня Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нардеп і член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак повідомляв, що значна частина українців втратить право на бронь від мобілізації через нову постанову Кабміну. Тепер для того, щоб працівник міг отримати відстрочку, його зарплата має бути не менше ніж 20 тисяч гривень, а також він повинен був працювати на підприємстві до 18 травня 2024 року.

Згодом в Міністерстві економіки спростували заяву нардепа та повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

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