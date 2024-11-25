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Чи втратять бронь працевлаштовані після 18 травня: у Мінекономіки відповіли

Маріна Фурман
25 листопада 2024, 17:53
281
Жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.
Чи втратять бронь працевлаштовані після 18 травня: у Мінекономіки відповіли
Бронювання від мобілізації в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

  • Працевлаштовані після 18 травня зможуть отримати бронювання від мобілізації
  • Працівник може отримати бронь, якщо його зарплата становить не менше 20 тисяч гривень

Особи, що підлягають мобілізації та працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші. Про це заявили в Міністерстві економіки у відповідь на запит РБК-Україна.

У повідомленні йдеться, що жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.

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Зокрема, порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, які будуть заброньовані.

В Мінекономіки уточнили, що критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку, якщо він офіційно працевлаштований на підприємстві.

Також працівник може бути заброньованим, якщо має нараховану зарплату понад 20 тисяч гривень.

Чи втратять бронь працевлаштовані після 18 травня: у Мінекономіки відповіли
Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нардеп і член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак повідомляв, що значна частина українців втратить право на бронь від мобілізації через нову постанову Кабміну. Тепер для того, щоб працівник міг отримати відстрочку, його зарплата має бути не менше ніж 20 тисяч гривень, а також він повинен був працювати на підприємстві до 18 травня 2024 року.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному вигляді через портал "Дія". За його словами, електронний формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

Як писав Главред, у Верховну Раду подали законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу віку для мобілізації з 60 років до 55. Водночас документ пропонує зберегти право на військову службу для громадян, старших за 55 років, які виявили бажання приєднатися до війська та відповідають встановленим у законі критеріям до проходження такої служби.

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Що відомо про Мінекономіки?

Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

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