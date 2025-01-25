Служба в армії з 18 років: у Зеленського розкрили важливі зміни і назвали терміни

Буде цілий комплекс змін до законодавства і до указів президента, каже Микола Щур.

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В Україні змінять законодавство про контрактну службу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр

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Настають зміни до законодавства щодо призову в армію з 18 років

У контракт будуть закладені фінансові та інші заохочення

В Офісі президента України найближчим часом запропонують зміни до законодавства щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

Як розповів радник військового департаменту ОП Микола Щур, триває процес змін про добровільний контракт для хлопців від 18 до 25 років, які не підлягають мобілізації.

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"Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз узгоджуються технічні деталі, щось ще може змінитися. Діяла робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу, громадських організацій. Напрацьовано концепцію", - повідомив він.

Представник ОП уточнив, що для успішної програми в контракт будуть закладені різного роду фінансові та інші заохочення.

/ Главред

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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