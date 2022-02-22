Термінове засідання РНБО: перші подробиці

Засідання РНБО / РНБО

Увечері, 21 лютого на Банковій під головуванням президента України Володимира Зеленського почалося термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Глава держави скликав його через рішення Росії визнати так звані "ЛНР" і "ДНР".

Засідання РНБО мало розпочатися ще о 20:00. Пізніше президент України в Twitter заявив, що через термінові переговори з президентом США Джо Байденом, час початку засідання зрушився.

Засідання РНБО розпочалося приблизно о 22:00.

Крім того, президент України виступить у відеозверненням до українців через визнання Путіни "ЛДНР".

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Що сказав Олексій Данілов

Засідання РНБО триває, робота переведена на режим 24/7.

На засіданні заслухали Генпрокурора України.

Данілов анонсував, що найближчим часом буде звернення Зеленського.

Пізніше до журналістів вийшов прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров і запропонував розходитися по домівках журналістам, оскільки в засіданні РНБО оголошено перерву.

За його словами, перерва, як і в суді, "може тривати і два дні".

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

Путін заявив, що "вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського щодо ядерної зброї. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.

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