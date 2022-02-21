У Росії уточнили кордони, в яких визнають "ДНР" та "ЛНР"

Підписані з "ДНР" та "ЛНР" договори будуть ратифіковані палатою у вівторок.
Росія визнає так звані "республіки" Донбасу у межах, які зараз фактично встановлені, сказав заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов, повідомляє ТАСС у понеділок, 21 лютого.
"Мова йде, зрозуміло, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні кордонах. Все інше знаходиться за рамками юридичних дій", - сказав російський сенатор.
Він додав, що підписані з "ЛНР" і "ДНР" договори будуть ратифіковані палатою у вівторок.
"Далі (після підписання – ред.) цей текст йде на ратифікацію в обидві палати Федеральних Зборів. Завтра ми розглянемо це питання в рамках ратифікаційних процедур", - додав Клімов.
Путін визнав "ЛДНР"
21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.
Путін заявив, що " вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР"і " ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".
Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського ядерна зброя. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.
Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.
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