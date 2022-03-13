"Росія вже на вашому кордоні": мер Львова екстрено звернувся до Байдену і Столтенберга через обстріл Яворівського полігону

Андрій Садовий / УНІАН

Після ракетних ударів російських окупантів на Яворівському полігоні рано вранці в неділю, 13 березня, львівський мер Андрій Садовий звертатися до президента США Джо Байдену і генсека НАТО Йенса Столтенберга з проханням негайно закрити небо Європи.

"Сьогодні російські ракети бомбили Міжнародний миротворчий центр, який розташований в 40 кілометрах від Львова і в 20 кілометрах від кордону з Польщею, з Євросоюзом і НАТО. Джо Байден, Йенс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче, ніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні. У вас є винищувачі, які можуть захистити наше небо. І коли я кажу "наше", то маю на увазі не тільки українське. Тому що зовсім скоро ця війна може втратити приставку російсько-української. Зупиніть війну! Допоможіть нам закрити небо Європи!",- заявив львівський градоначальник.

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Нагадаємо, рано вранці 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області.

Авіаудар був здійснений з акваторії Чорного і Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Військові РФ випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет вдалося збити в повітрі.

Спочатку повідомлялося про дев'ять загиблих і 57 поранених.

Але пізніше, як повідомили у Львівській обладміністрації, в результаті обстрілу ракетами Яворівського військового полігону під Львовом загинули 35 осіб, ще 134 - отримали поранення.