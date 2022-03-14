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У Білорусі ворог перекидає нові сили: до кордону України стягнули армію РБ

14 березня 2022, 18:58

У Білорусі помітили велику колону військової техніки, яка рухається до кордону з Україною.

Армія, Білорусь
Білоруську армію перекидають до кордонів України / Reuters

Російські окупанти здійснюють спроби заволодіння населеними пунктами в районі міста Ізюм Харківської області.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Відзначається, що угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Підкреслюється, що Збройні сили Білорусі перекинули на кордон з Україною.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, загарбники посилили охорону українсько - білоруського кордону підрозділами ЗС Білорусі", - зазначили в Генштабі.

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Що відомо про перекидання нових сил через Білорусь

У Білорусі помітили велику колону військової техніки, яка рухається до кордону з Україною. Відповідне відео опублікував військкор Андрій Цаплієнко.

"Ворожа колона з Білорусі наближається до українського кордону", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно військові вантажівки та інша броньована техніка. Попереду колони йде техніка, маркована буквою V, що може свідчити про її приналежність до ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що білоруські військові не підуть війною на Україну. Про це сказав один з чиновників сил Спеціальних Операцій Білорусі.

"Щодо готовності Збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україною. За заявою одного з високопоставлених сил Спеціальних Операцій Республіки Білорусь, спецназівці Збройних сил РБ брати участь у війні з Україною не будуть", – йдеться в повідомленні.

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