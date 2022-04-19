Сховали між гілок: у Києві чоловік під час прогулянки наткнувся на розтяжку – фото

На тому ж місці він виявив предмет, схожий на гранату.
У Києві на Печерську місцевий житель під час прогулянки помітив розтяжку, яка була поміж складеного сухого гілля. Там же лежав і предмет, схожий на гранату.
Небезпечна знахідка була виявлена на вулиці Госпітальній, повідомляє патрульна поліція Києва.
Чоловік одразу викликав поліцейських, а вони у свою чергу – саперів.
В поліції закликали громадян бути обережними і не чіпати невідомих речей та предметів. А у разі, якщо побачили такий предмет, одразу телефонувати за номерами 101 або 102.
"Щодня рятувальники працюють над тим, аби знешкодити боєприпаси, якими російські окупанти всіяли наше місто. Ось чому ми вкотре просимо вас бути уважними та обережними та не чіпати невідомих речей та предметів", – наголосили у патрульній поліції Києва.
Нагадаємо, вранці 18 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по низці міст України. Зокрема, "прильоти" були в Києві, у Львові та в Дніпропетровській області.
Раніше економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов заявив, що російська загроза не знята ані для Києва, ані для всієї України. Він зазначив, що російська загроза буде зберігатися до тих пір, поки при владі в Росії знаходиться Володимир Путін.
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