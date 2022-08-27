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Заспівав "Ой у лузі червона калина": у Криму затримали патріота України за "дискредитацію армії РФ"

27 серпня 2022, 15:44

Чоловіка вирахували за камерами спостереження і соцмережами, після чого по нього прийшли силовики.

В Крыму задержан патриот Украины за
у Криму затримали патріота України за "дискредитацію армії РФ"/ УНІАН, скрін

В окупованому Криму російські силовики затримали патріота України, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина". Чоловіка звинуватили у "дискредитації російської армії".

Чоловіка із Севастополя вирахували по відео, де двоє людей під час руху в автомобілі співають патріотичну українську пісню. При цьому облич цих людей не було видно у кадрі.

Тим не менше силовикам вдалося вирахувати патріота. Про його затримання повідомили пропагандистські інформаційні ресурси, а відповідне відео з’явилося у мережі. На кадрах видно, що чоловіка затримували дуже жорстко, його кинули обличчям на асфальт, а один з силовиків потім тягнув його за волосся, щоб підняти.

Видео дня

Чоловік, якого затримали, активно показував свою проукраїнську позицію також у соцмережах. Наприклад, у статусі на своїй сторінці в Instagram затриманий раніше написав маршрут, за яким варто піти російському військовому кораблю, і дописав "Слава Україні!".

В Крыму задержан патриот Украины за
У Криму затримали патріота України за "дискредитацію армії РФ"/ скрін

Після затримання окупанти, очевидно, змусили патріота України "розкаятися" на камеру у своїх діях, натиснувши на нього.

В Крыму задержан патриот Украины за
У Криму затримали патріота України за "дискредитацію армії РФ"/ скрін
В Крыму задержан патриот Украины за
У Криму затримали патріота України за "дискредитацію армії РФ"/ скрін

Українські партизани на окупованих територіях

Нагадаємо, українці в Криму вже неодноразово демонстрували свою проукраїнську позицію. Наприклад, у День Незалежності України 24 серпня вони передали "привіти" окупантам та їхнім пособникам. У Севастополі та його околицях почали з'являтися листівки, на яких чітко вказано, що Україна і Крим є одним цілим.

Також раніше українські партизани підірвали залізничний міст біля окупованого Мелітополя у Запорізькій області. Через це якийсь час ешелони з окупованого Криму не мали змоги рухатися до Мелітополя.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що для пропагандистської картинки загарбники ведуть адміністративну підготовку до "референдумів", створюючи "виборчі штаби", а також формуючи списки "виборців" і "комісії". Але українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.

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