Партизани зривають плани РФ щодо "референдумів", через вибухи в Криму окупанти посилюють ППО - ISW

Війська РФ зміцнюють протиповітряну оборону в Криму / Фото УНІАН

Російські загарбники навряд чи зможуть провести псевдореферендумы 11 вересня через розкол в окупаційних адміністраціях та дії українських партизанів. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Як зазначають в ISW, всі зібрані дані свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки перед проведенням "референдумів", але стикаються з постійними невдачами, через які доводиться відкладати спроби анексії.

Для пропагандистської картинки загарбники ведуть адміністративну підготовку до "референдумів", створюючи "виборчі штаби", а також формуючи списки "виборців" і "комісії". Але українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.

Аналітики ISW також зазначають, що російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до Росії, ймовірно, реагуючи на українські удари по російських тилових районах на півострові.

Також російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму, щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Ключові висновки аналітиків інституту:

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що елементи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відновили підключення до енергомереж України 26 серпня.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута і на північно-західні околиці міста Донецьк.

Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв'язку і військову інфраструктуру в Херсонській області, що забезпечують операції на західному березі Дніпра.

У регіонах Російської Федерації продовжено донабір в так звані добровольчі батальйони, які продовжують відправлятися в Україну.

Як повідомляв Главред, під час саміту Кримська платформа президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України мають право застосовувати озброєння по військових об'єктах Росії, які знаходяться на захоплених українських землях. За його словами, Київ поверне окупований Крим під свій контроль будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Консультації з іншими країнами з даного питання не знадобляться.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що окупанти можуть покинути українські землі в добровільному порядку. За його словами, Україна готова влаштувати демілітаризацію Кримського півострова, щоб усунути всі загрози.

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