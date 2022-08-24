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Крим святкує День Незалежності України: патріоти "прикрасили" вулиці Севастополя

24 серпня 2022, 12:23

Жителі Криму чекають повернення півострова під контроль України.

Крим
Крим святкує День Незалежності України / скріншот

Українці в Криму привітали жителів на півострові з Днем Незалежності. Також вони передали "привіти" окупантам та їхнім посібникам.

У місті та його околицях почали з'являтися листівки, на яких чітко вказано, що Україна і Крим є одним цілим, самі зображення розфарбовані національними кольорами, а на них привітання : "З Днем Незалежності, Україно".

Листівки розклеювали на стовпах, стінах будівель і навіть заклеювали ними пропагандистські постери.

Постери в Криму
Постери в Криму / соцмережі

Крім того, українські патріоти підготували також "вітальну листівку" і окупантам, які захопили півострів, але вже з іншим повідомленнями, натякаючи, де їм місце і повторюючи, що Крим є українським.

Постери в Криму
Постери в Криму / соцмережі

Раніше політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив, що український народ і українська армія згодні в тому, що питання з Кримом і Донбасом потрібно вирішувати тут і зараз.

"Готовності йти на будь-які поступки або щодо Криму, або щодо ОРДЛО я не бачу. Це означає, що мова йде про деокупацію всієї території, включаючи Крим", - заявив Загородній.

Також повідомлялося, що армія США збирається підписати контракт на поставку для потреб України 10 далекобійних дронів-камікадзе Switchblade 600. Такі безпілотники можуть атакувати ворожі об'єкти на відстані 40 кілометрів.

Дрони напевно стануть корисними для ЗСУ, які, як стверджують у Штатах, готують наступ на окуповані Росією Херсон і Крим.

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війна в Україні новини Криму
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