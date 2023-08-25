У ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму

Інформацію підтвердили у ГУР, ураження було по 126-й бригаді, розкрив Юсов.

https://glavred.net/world/u-gur-pidtverdili-ataku-zsu-po-brigadi-chornomorskogo-flotu-rf-u-krimu-10495867.html Посилання скопійоване

Юсов розповів про удар по бригаді окупантів у Криму / колаж: Главред, фото: Telegram-канал BAZA, УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що ЗСУ 25 серпня вдарили по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

За словами Юсова, бригада базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму, передає LIGA.net.

"Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин", - зазначив представник ГУР. відео дня

Юсов також додав, що фото та відео удару немає, а підтвердженням може слугувати те, що ця інформація стала публічною з російських ресурсів.

Наразі відомо про загиблих та поранених окупантів, але інформація потребує уточнення, повідомив Юсов.

"Бавовна" у Росії від ГУР

Нагадаємо, що в Криму підірвали ракетний комплекс і РЛС окупантів РФ. Судячи з усього, "бавовна" сталася в районі Оленівки Чорноморського району на заході півострова. Очевидці публікували фото з величезними клубами білого диму.

Диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах у РФ. Стали відомі нові деталі атаки на військові аеродроми РФ "Сольці" і "Шайковка", в результаті чого були пошкоджені бойові літаки окупантів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.