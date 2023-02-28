"Врятувати рядового Путіна" від розпаду Росії: експерт назвав умову передачі зброї від Китаю

Китай не наважиться напряму постачати зброю агресору Росії, оскільки в такому випадку Пекіну загрожують санкції Заходу, вважає політолог Віталій Кулик.

Китай може підтримати Путіна зброєю тільки в разі припинення відносин із Заходом - Кулик / Колаж YouTube, ua.depositphotos.com, Главред

Китай може поставити зброю країні-окупанту Росії тільки в разі серйозних геополітичних змін. Тоді Пекін може спробувати утримати на плаву режим Володимира Путіна і саму РФ від розпаду і громадянської війни. Однак такий сценарій малоймовірний. Напряму Пекін відправляти озброєння Москві не буде. Про це заявив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Китай може поставити Росії тільки товари подвійного призначення, які можна було б використовувати для виробництва зброї. Але безпосередньо озброєння Пекін постачати не буде, оскільки китайська держава серйозно інтегрована в економічні відносини із Заходом і може потрапити під санкції.

"Китай набагато більше інтегрований в міжнародний розподіл праці, ніж Росія. Він залежний від технологій і ринків Заходу. Тому Пекіну навряд чи хотілося б підвести свою економіку під санкційні обмеження", - пояснив Кулик.

відео дня

За його словами, сценарій передачі зброї Москві від Китаю можливий тільки в разі значних геополітичних змін, в результаті яких Пекін більше не зможе співпрацювати із Заходом. В такому випадку Пекін буде намагатися утримати режим Путіна і РФ від розвалу і громадянської війни. Але сценарій оцінюється як малоймовірний.

"Китай може зважитися на подібні дії тільки внаслідок певних геополітичних змін, коли різноманітні способи взаємодії із Заходом будуть вичерпані. В такому випадку Китай може за необхідності врятувати рядового Путіна від розвалу країни, серйозної поразки на фронті, занурення у внутрішньополітичну або громадянську війну. Тоді такий сценарій можливий, але це малоймовірно.

Китаю вигідна ситуація, коли ослаблена Росія може протистояти Заходу, але водночас не є рівним партнером для Пекіна. Вона більше клієнт, ніж партнер. Тому росіянам даватимуть рівно стільки, щоб вони животіли", - сказав Кулик.

Експерт не виключив, що китайська зброя може постачатися шляхом третіх країн, але про передачу великої кількості озброєнь не йтиметься. Сам Китай напряму навіть таємно не поставить зброї Росії.

"Я не вірю, що Китай постачатиме Росії зброю. Можливо, існують якісь схеми передачі китайської зброї третіми країнами контрабандним шляхом. Однак йтиметься лише про невеликі партії озброєнь. Причому вкрай сумнівно, чи буде це працювати. Наприклад, можуть бути спроби постачань озброєнь або боєприпасів до Росії з КНДР. Китай би тут відігравав роль політичного партнера. Але безпосередньо Пекін постачати зброю Москві не буде", - підкреслив Віталій Кулик.

Загроза постачань Китаєм зброї Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у коментарі NBC раніше підтвердив інформацію про те, що Китай розмірковує над постачаннями летальної зброї Росії. Обидві держави вже ведуть перемовини. Озброєння можуть бути використані на війні проти України.

Президент США Джо Байден вважає, що Китай навряд чи піде на серйозне військове посилення країни-окупанта Росії.

"Я не очікую... великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії", - сказав Байден.

Крім того, Байден підкреслив, що Пекін зіткнеться з серйозними санкціями у разі передачі зброї агресору РФ.

Директор ЦРУ Вільям Бернс також сказав, що Китай роздумує над поставками зброї Росії. Поки Пекін конкретного рішення не ухвалив. На думку Бернса, лідер КНР Сі Цзіньпін спостерігає за війною в Україні і вже встиг "протверезіти" від побаченого.

Дивіться повну версію інтерв'ю Віталія Кулика Главреду

"Мирний план" Китаю: