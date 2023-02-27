У Байдена назвали головний недолік китайського "мирного плану" - з Києвом обговорень не було

У Білому домі розкритикували Китай за запропонований "мирний план". Джейк Салліван заявив, що Пекін багато разів говорив з РФ, але не комунікував з Києвом.

У Білому домі розкритикували Китай за запропонований "мирний план" / WhiteHouse.gov

"Мирний план" Китаю щодо закінчення війни Росії в Україні не обговорювали з українською стороною. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю NBC News.

У Вашингтоні вважають, що перед тим, як оприлюднити "план" повинні були відбутися переговори між президентами України та Китаю. Пекін же провів односторонню дипломатію з Москвою, але не з Києвом.

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"Китай запропонував "план" без обговорення між президентом Сі Цзіньпіном і президентом Зеленським з початку війни. Китай говорив з РФ багато разів, але на найвищих рівнях вони не говорили з українцями", - пояснив Салліван.

Радник Байдена сказав, що лише один з 12 пунктів "китайського мирного плану" є правильним. Йдеться про пункт щодо поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Мирний план Китаю щодо війни в Україні

У день річниці російського вторгнення в Україну Китай представив так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:

повага суверенітету всіх країн;

відмова від "менталітету холодної війни";

припинення військових дій;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільного населення та військовополонених;

забезпечення безпеки атомних електростанцій;

зменшення стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення "односторонніх санкцій";

підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок.

Президент США Джо Байден заявив, що запропонований Китаєм "мирний план" щодо закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім країни-агресорки Росії.

Заступник спікера Федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що Китай у свій "мирний план" не включив дуже важливий момент – вимогу щодо виведення російських військ з території Української держави. КНР, як постійний учасник Ради Безпеки ООН, несе особливу відповідальність за припинення війни і повинна безпосередньо обговорювати свої ініціативи з Києвом, вважає Бюхнер.

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