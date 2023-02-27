У Путіна відреагували на "мирний план китайських друзів" щодо війни проти України

У директорській Володимира Путіна заявили, що не збираються припиняти свою агресивну війну проти України і, мовляв, "рухаються до досягнення цілей".

У Кремлі задоволені "мирним планом Китаю" і зібралися далі воювати / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що так званий "мирний план" Китаю щодо війни Росії проти України, мовляв," заслуговує ретельного аналізу", а в самій столиці країни-агресора поставилися до документа з "великою увагою". Крім того, він оголосив про плани і надалі продовжувати агресивні військові дії проти української держави.

Як повідомляє РБК, рупор директора країни-окупанта РФ сказав, що Кремль "з великою увагою" ставиться до плану своїх "китайських друзів" щодо війни проти України. Москва має намір "уважно проаналізувати" документ.

Крім того, він також додав, що агресорка Росія збирається і далі воювати проти України. Мовляв, окупанти "прагнуть до досягнення своїх цілей".

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"Зараз ми не бачимо передумов для виходу всієї цієї історії в мирне русло. Поки СВО триває, і ми рухаємося в бік досягнення тих цілей, які були поставлені", - підкреслив Дмитро Пєсков.

"Мирний план" Китаю щодо війни РФ проти України

Китай 24 лютого в річницю повномасштабного нападу Росії на Україну опублікував документ, в якому Пекін виклав свою точку зору щодо ситуації.

У декларації Пекіна 12 пунктів, у жодному з них немає засудження російської агресії проти української держави. Також Китай не запропонував механізмів реалізації свого документа.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Києві не згодні з низкою пунктів документа Китаю щодо війни.

Однак він припустив обговорення декларації з Пекіном. Зеленський підкреслив, що Україна ставить перед собою завдання ізоляції Росії.

Президент США Джо Байден розкритикував "мирний план" Китаю. За словами глави Білого дому, китайська декларація вигідна виключно Путіну. На думку Байдена, директор РФ позитивно сприйняв китайський документ.

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