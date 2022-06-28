Врятувала сотні бійців: на фронті загинула 27-річна військова медик

На Луганщині загинула 27-річна військова медик Марія Власюк/ "Факти", ua.depositphotos.com

В Луганській області російські загарбники обстріляли з артилерії машину, в якій їхала 27-річна військова медик Марія Власюк. Дівчина отримала осколкові поранення, що і призвело до смерті. Обстріл відбувся якраз тоді, коли медик їхала за пораненими.

Марія загинула 24 травня, її поховали у рідному селі на Рівненщині 29 травня. Історію військової медика розповіли "Факти".

Дівчина була єдиною донькою у сім’ї, мала трьох братів. Як розповідає її старший брат Іван Власюк, Марія з дитинства була дуже активною. У школі завжди брала учать у спортивних змаганнях і посідала призові місця.

"Оскільки Марійка єдина дівчинка, її всі обожнювали та називали чарівною квіткою. Як її можна було не любити?! Вона неймовірна… Була. І ось ці слова у минулому часі – це біль, який, здається, ніколи не вщухне", – каже Іван.

Ще у підлітковому віці дівчина двічі потрапляла у ДТП. Одного разу її з двоюрідною сестрою збив скутер, іншого разу потрапила в аварію, коли була пасажиркою автомобіля, який їхав на Рівне. Обидва рази обійшлося лише травмами.

Після школи вона вчилася на фельдшера лікувальної справи у Рівненському базовому державному медичному коледжі. Після цього якийсь час працювала медсестрою у кабінеті комп'ютерної томографії у центральній міській лікарні.

У 2016 році Марія пішла з роботи і пішла служити у військо як медик. Казала, що не може сидіти, склавши руки. Адже вона знала та спілкувалась з багатьма бійцями, і дуже болісно сприймала кожну звістку про їхнє поранення чи загибель.

Марія Власюк служила у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді/ "Факти"

Дівчина служила у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.

Як розповідає її подруга і також медик Єлизавета Ковтун, з якою познайомилися під час спільної служби у 80-ій бригаді, у Марії були неймовірно красива усмішка та почуття гумору. Дівчина була дуже сміливою. За час служби 20 разів стрибала з парашутом, а потім навіть просилася стрибати за інших.

"Для підвищення кваліфікації Марія у серпні 2019 року пройшла військові курси у Литві й стала ще й бойовим медиком взводу. Почала ділитись своїми знання з іншими. Щодо ротацій, то Марія несла службу на Донеччині, Маріупольський напрямок. Сім місяців без відпочинку вони з водієм швидкої допомоги забирали поранених, надавали першу допомогу і везли у шпиталі", – розповідає подруга дівчини.

Єлизавета каже, що Марія не боялася смерті. Вони з подругою іноді говорили на цю тему, адже навколо була війна.

У квітні цього року президент України нагородив Марію орденом "За мужність III ступеня". Проте дізналася вона про це уже від знайомих, коли її почали вітати. Сама вона тоді була на фронті.

Марія Власюк з похресником Романом/ "Факти"

Коли відбулося повномасштабне вторгнення, Марія несла службу на Херсонщині, Миколаївщині у складі 80-ї бригади. Після цього були Ізюм, Харків, а останнє місце служби – Білогорівка на Луганщині. Медик врятувала сотні побратимів.

"23 травня ми ще переписувались, я вкотре просила берегти себе. Марія жалілась, що обстріли сильні, рашисти гатять з чого бачать… Вранці 24 травня я побачила, що подруга була у мережі шість годин тому. Написала їй, але впродовж кількох годин відповіді не отримала. Це насторожило, бо попри все, Марія заходила у Телеграм по кілька разів на день", – розповідає подруга Єлизавета.

Потім Єлизавета уже від побратимів дізналася, що авто Марії обстріляли окупанти, коли медик їхала за пораненими. Вона загинула на місці від осколкових поранень.

"Наша родина важко переживає втрату, матір почорніла від горя. Марійка у нас була одна, і ми не вберегли її. Любимо її, пишаємося і сумуємо аж до неба…", – каже брат Іван.

Нагадаємо, російські окупанти 27 червня вдарили по торговому центрі у Кременчуці на Полтавщині, де перебувало близько тисячі мирних жителів. Внаслідок цього загинули 18 людей, 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Ще декілька десятків людей вважають безвісти зниклими.

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