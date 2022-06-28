УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Врятувала сотні бійців: на фронті загинула 27-річна військова медик

28 червня 2022, 10:02

Марія переходила з однієї ротації в іншу практично без відпочинку. Казала, що не зможе сидіти вдома, тому що багато побратимів загинуло.

военный медик Мария Власюк
На Луганщині загинула 27-річна військова медик Марія Власюк/ "Факти", ua.depositphotos.com

В Луганській області російські загарбники обстріляли з артилерії машину, в якій їхала 27-річна військова медик Марія Власюк. Дівчина отримала осколкові поранення, що і призвело до смерті. Обстріл відбувся якраз тоді, коли медик їхала за пораненими.

Марія загинула 24 травня, її поховали у рідному селі на Рівненщині 29 травня. Історію військової медика розповіли "Факти".

Дівчина була єдиною донькою у сім’ї, мала трьох братів. Як розповідає її старший брат Іван Власюк, Марія з дитинства була дуже активною. У школі завжди брала учать у спортивних змаганнях і посідала призові місця.

"Оскільки Марійка єдина дівчинка, її всі обожнювали та називали чарівною квіткою. Як її можна було не любити?! Вона неймовірна… Була. І ось ці слова у минулому часі – це біль, який, здається, ніколи не вщухне", – каже Іван.

Ще у підлітковому віці дівчина двічі потрапляла у ДТП. Одного разу її з двоюрідною сестрою збив скутер, іншого разу потрапила в аварію, коли була пасажиркою автомобіля, який їхав на Рівне. Обидва рази обійшлося лише травмами.

Після школи вона вчилася на фельдшера лікувальної справи у Рівненському базовому державному медичному коледжі. Після цього якийсь час працювала медсестрою у кабінеті комп'ютерної томографії у центральній міській лікарні.

У 2016 році Марія пішла з роботи і пішла служити у військо як медик. Казала, що не може сидіти, склавши руки. Адже вона знала та спілкувалась з багатьма бійцями, і дуже болісно сприймала кожну звістку про їхнє поранення чи загибель.

военный медик Мария Власюк
Марія Власюк служила у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді/ "Факти"

Дівчина служила у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.

Як розповідає її подруга і також медик Єлизавета Ковтун, з якою познайомилися під час спільної служби у 80-ій бригаді, у Марії були неймовірно красива усмішка та почуття гумору. Дівчина була дуже сміливою. За час служби 20 разів стрибала з парашутом, а потім навіть просилася стрибати за інших.

"Для підвищення кваліфікації Марія у серпні 2019 року пройшла військові курси у Литві й стала ще й бойовим медиком взводу. Почала ділитись своїми знання з іншими. Щодо ротацій, то Марія несла службу на Донеччині, Маріупольський напрямок. Сім місяців без відпочинку вони з водієм швидкої допомоги забирали поранених, надавали першу допомогу і везли у шпиталі", – розповідає подруга дівчини.

Єлизавета каже, що Марія не боялася смерті. Вони з подругою іноді говорили на цю тему, адже навколо була війна.

У квітні цього року президент України нагородив Марію орденом "За мужність III ступеня". Проте дізналася вона про це уже від знайомих, коли її почали вітати. Сама вона тоді була на фронті.

военный медик Мария Власюк
Марія Власюк з похресником Романом/ "Факти"

Коли відбулося повномасштабне вторгнення, Марія несла службу на Херсонщині, Миколаївщині у складі 80-ї бригади. Після цього були Ізюм, Харків, а останнє місце служби – Білогорівка на Луганщині. Медик врятувала сотні побратимів.

"23 травня ми ще переписувались, я вкотре просила берегти себе. Марія жалілась, що обстріли сильні, рашисти гатять з чого бачать… Вранці 24 травня я побачила, що подруга була у мережі шість годин тому. Написала їй, але впродовж кількох годин відповіді не отримала. Це насторожило, бо попри все, Марія заходила у Телеграм по кілька разів на день", – розповідає подруга Єлизавета.

Потім Єлизавета уже від побратимів дізналася, що авто Марії обстріляли окупанти, коли медик їхала за пораненими. Вона загинула на місці від осколкових поранень.

"Наша родина важко переживає втрату, матір почорніла від горя. Марійка у нас була одна, і ми не вберегли її. Любимо її, пишаємося і сумуємо аж до неба…", – каже брат Іван.

Нагадаємо, російські окупанти 27 червня вдарили по торговому центрі у Кременчуці на Полтавщині, де перебувало близько тисячі мирних жителів. Внаслідок цього загинули 18 людей, 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Ще декілька десятків людей вважають безвісти зниклими.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

війна в Україні медики ЗСУ вторгнення Росії новини Луганської області
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:02

Врятувала сотні бійців: на фронті загинула 27-річна військова медик

09:46

Match for peace: 29 червня у Швейцарії пройде пройде благодійний матч "Лозана Спорт" — "Динамо"

09:41

Яку зачіску можна зробити в спеку: 6 простих і швидких варіантів на кожен день

09:37

Удар по Кременчуку: окупанти скинули на ТЦ 900 кілограмів вибухівки - МонастирськийВідео

09:36

Обстріл Миколаєва: поки люди спали, окупанти випустили по місту 11 ракетВідео

Реклама
09:17

"У цього сценарію один режисер": генерал розповів, коли ЗСУ підірвуть Кримський містВідео

08:50

День Конституції України 2022: дата свята, чи буде вихідний, привітання і картинки

08:49

Гороскоп на сьогодні, 28 червня 2022: Левам - поїздка, Скорпіонам - підступи недругів, Рибам - боргиВідео

08:42

Як ЗСУ звільнятимуть Херсонщину: генерал розкрив план і озвучив терміниВідео

08:37

Ракетний удар по Києву: бетонна плита впала на талановитого юриста, його дружина та дочка у лікарніВідео

07:27

Окупанти не змогли повністю відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська - ISWВідео

07:23

Росія всю історію б'ється головою об європейську стіну. Але вона-АзіяПогляд

06:49

Гороскоп на липень 2022 для Дів: далекі країни, проблеми з грошима і любовний трикутникВідео

06:35

Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв зросла, поранено 59 осібВідео

05:50

На українців чекає "тиждень нестерпної спеки": синоптик розповів, коли вріже пеклоВідео

05:20

Найсмачніша кабачкова ікра з пікантним смаком: 2 супер простих покрокових рецептаВідео

05:00

У ЗСУ є два завдання під Харковом, війська РФ намагаються перешкодити їх виконанню - експертВідео

04:22

Путін був підступним хлопчиком, в бійках дряпався, кусався та жив зі щурами - друзі

03:10

Чистимо народними засобами: як врятувати сковорідку від шару нагару і жиру

02:43

Як прибрати запах з пральної машини: 4 простих способи, які займуть мінімум часу

Реклама
02:10

На вулиці буде справжнє "пекло": синоптики розповіли, коли в Україні похолодаєВідео

01:33

Кущі ломитимуться від смачних плодів: як виростити небувалий урожай помідорівВідео

00:51

Прикмети на 28 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

27 червня, понеділок
23:57

Трагедія у Кременчуці: більш ніж 40 осіб зникло безвістиВідео

23:31

"Все більше проблем": в ЄС заявили щодо уповільнення просування Росії на фронті

22:57

Знесло міст і розвалило дороги: на окупований Крим обрушився ураганВідео

22:55

Вдарити по ТЦ у Кременчуці могли лише відморожені терористи - ЗеленськийВідео

22:31

Долар пробиває стелю: експерт пояснив, коли 45 грн/$ буде не межаВідео

22:27

Гороскоп на липень 2022 для Левів: повернення колишнього, скандал на роботі та яскраві перспективиВідео

22:17

Росіяни штурмують Лисичанськ, а ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії - ОВАВідео

22:11

Залучите небувалий успіх і величезне багатство: прикмети на липень, які принесуть гроші і гармоніюВідео

21:59

"Перекриємо кисень": Медведєв відверто погрожує країнам БалтіїВідео

21:51

Збирали гроші всією країною: компанія Baykar безкоштовно віддасть Україні 3 "Байрактара"Відео

21:42

ТРЦ у Кременчуці рознесло повністю: кількість загиблих від удару зрослаВідео

21:36

Тактичний відхід з Сєвєродонецька: війська РФ отримали по зубах від ЗСУ - ПентагонВідео

21:30

Коли почнеться нова поворотна точка у війні: прогноз для УкраїниВідео

20:52

"Твоя країна вбиває українців": Маша Єфросиніна жорстко висміяла ВалеріюВідео

20:47

"Жахливий напад": Джонсон висловився щодо трагедії в КременчуціВідео

20:37

"Влучив, красунчик": десантники ЗСУ збили ударний вертоліт РФ "Алігатор"Відео

20:34

Любов Соболь. Як пропагандонка Симоньян перетворилася на чудовиськоВідеоблоги

Реклама
20:22

Кривавий удар по Кременчуку: у США пригрозили Кремлю відповіддю за звірстваВідео

20:22

"Це зло має бути покаране": Росія випустила по ТЦ Кременчука дві ракетиФотоВідео

20:14

ЄС надасть Україні засоби захисту від хімічних та ядерних загроз

20:10

Прикмети на 29 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:56

Ядерні Іскандер-М режиму Лукашенка: у Пентагоні відповіли на погрози ПутінаВідео

19:55

Загроза оточення Лисичанська: у Генштабі назвали напрямок нового удару РФВідео

19:48

Джерело головного болю: три знаки зодіаку з важким характеромВідео

19:44

"Полетять голови?": Зеленський розповів про інспекцію силовиків через війнуВідео

19:35

Кількість жертв зростає: в результаті удару РФ по Кременчуку загинули 10 людей, 40 пораненіВідео

19:18

Атака з Придністров'я стане для України ляпасом, але ми точно відповімо ударом - Зеленський

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти