Створив катівні на захоплених територіях: головному тюремнику РФ оголошено підозру

У застінках до людей застосовують жорстокі тортури, у тому числі з використанням електричного струму та інсценування "розстрілів".

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СБУ повідомила про підозру генерал-полковнику РФ / Колаж: Главред, фото: СБУ, ua.depositphotos.com

Служба безпеки України повідомила про підозру російському генерал-полковнику Аркадію Гостєву – директору Федеральної служби виконання покарань РФ.

Як повідомляють у СБУ, за вказівкою Кремля Гостєв створив на тимчасово окупованій частині нашої держави мережу російських тюрем під виглядом "виправних" та "лікувально-виправних" установ. Відповідне рішення Москви було закріплено розпорядженням № 97-р за підписом голови уряду РФ Михайла Мішустіна.

За даними слідства, створені агресором тюремні об’єкти росіяни використовують як "концтабори" і катівні, до яких ув’язнюють мешканців тимчасово захоплених регіонів України.

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У застінках до людей застосовують жорстокі тортури, у тому числі з використанням електричного струму та інсценування "розстрілів". При цьому саме Гостєв відповідає за призначення керівників окупаційних в’язниць та визначає "режим" їхньої діяльності у складі загарбницьких органів РФ. Таким чином він особисто організовує та контролює участь своїх "підлеглих" у каральних заходах проти учасників руху опору в тимчасово окупованих регіонах України.

Як зазначають у Офісі генпрокурора, йдеться про установи Державної кримінально-виконавчої служби України, розташовані у м. Херсоні, Старій Збур’ївці, Дар’ївці, Голій Пристані та селі Центральне Миколаївської області.

Слідчі Служби безпеки повідомили Гостєву про підозру за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Розслідування проводили за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила про підозру у держзраді екснардепу Мураєву. Екснардеп використовував телеканал "Наш" для поширення російської пропаганди в інформаційному просторі України. Передусім, це стосувалося подачі спотвореної інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені.

Окрім того, нардепу Арістову повідомили про підозру. Народний депутат України Юрій Арістов, який є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, засвітився на Мальдівах у 5-зірковому готелі.

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