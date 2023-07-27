Підробив документи і поїхав на Мальдіви: нардепу Арістову повідомили про підозру

Народний депутат виїхав з України з робочою місією, але там пішов на 10 днів на "лікарняний".

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Юрію Арістову повідомили про підозру після відпочинку на Мальдівах / Колаж: Главред, фото: facebook/Юрій Арістов, СБУ

Народний депутат України Юрій Арістов, який є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, засвітився на Мальдівах у 5-зірковому готелі. Йому повідомили про підозру. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що в середині липня депутат відпочивав в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах. У липні він також перебував з робочим візитом у сусідній країні. Цей візит повинен був тривати 3 дні.

"Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно", - йдеться у повідомленні.

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Як виявилось згодом, він не проходив медичний огляд, тому інформація про його "лікарняний" не була внесена до електронної системи охорони здоров'я.

Дружина та діти Арістова також були на Мальдівах до 22 липня у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. У нардепа виявили закордонний паспорт з відмітками про виїзд на Мальдіви.

Арістова підозрюють за статтею "Службове підроблення".

Нагадаємо, раніше нардепа викрили на шахрайстві. Мова йде про Сергія Алексєєва з Європейської солідарності. За 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентарій "гарантував" використовувати власні зв'язки в суді, щоб скасувати рішення Державної міграційної служби України про відмову в наданні іноземцю статусу біженця.

Також СБУ оголосила про підозру у держзраді екснардепу Мураєву. Колишній народний депутат Євген Мураєв використовував телеканал "Наш" для поширення російської пропаганди в Україні.

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