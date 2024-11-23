"Співробітники посольств їдуть з Києва": у ЦПД пояснили, що відбувається

З'явилася інформація про те, що з Києва нібито виїжджають співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

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Чи їдуть співробітники посольств із Києва / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МЗС України

Співробітники іноземних посольств нібито почали виїжджати з Києва після того, як Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою. У Центрі протидії дезінформації розповіли про те, що відбувається насправді.

Виявилося, що це фейк і співробітники посольств не виїжджають із Києва. Усі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов'язки на робочих місцях.

"Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності", - повідомили в центрі.

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Ворог намагається посіяти паніку в українському суспільстві, поширюючи такі фейки.

Закриття посольств у Києві - що відомо про загрозу масованого удару

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посольства США ще кількох держав у Києві вирішили тимчасово закрити свої офіси 20 листопада, отримавши "конкретну" інформацію про ймовірну "масовану" повітряну атаку на українську столицю.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи реальність загрози масованого ракетного обстрілу, зауважив, що Росія завчасно підготувалася до атак у зимовий період. Ворог накопичив значні запаси ракет, підготував авіацію та флот, а також забезпечив різноманітність типів озброєння.

Директор Defense Express Сергій Згурець додав, що Росія намагається повторно реалізувати стратегії для масштабних атак. За його словами, остання масована атака крилатими ракетами, здійснена кілька днів тому, стала однією з найпотужніших після тривалого накопичення ударного арсеналу.

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