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Ракета вдарила по лікарні в Києві, де проходять реабілітацію військові - деталі

Ангеліна Підвисоцька
2 січня 2024, 21:47
У лікарні, яку атакували окупанти, реабілітацію проходять військові, які отримали травми та поранення на фронті.
ракетный удар по Киеву
Російська ракета вдарила по лікарні в Києві, де проходять реабілітацію військові / Колаж: Главред, фото: Командування медичних сил ЗСУ

РФ атакувала Україну ракетами. Потужні вибухи 2 січня пролунали і в Києві. Одна ракета влучила в лікарню, де проходять реабілітацію українські військові з травмами та пораненнями. Про це повідомило Командування медичних сил ЗСУ.

Через атаку пошкоджена будівля медичного закладу. Російська ракета застрягла у підлозі на першому поверсі. Там була і бойова частина. На щастя, ракета не вибухнула.

"На місці негайно було прийнято рішення про евакуацію тяжкопоранених пацієнтів до іншого лікувального закладу. Решту пацієнтів переведено в безпечні місця на території лікувального закладу та забезпечено доглядом", - йдеться у повідомленні.

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Сапери вилучили бойову частину ракети. З території лікарні прибрали всі великі уламки ракети. Виявилось, що був пошкоджений і дах будівлі, його закрили спеціальним наметом.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждалих не було. Нині лікарня працює у штатному режимі.

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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