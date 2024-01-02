Ракета вдарила по лікарні в Києві, де проходять реабілітацію військові - деталі

РФ атакувала Україну ракетами. Потужні вибухи 2 січня пролунали і в Києві. Одна ракета влучила в лікарню, де проходять реабілітацію українські військові з травмами та пораненнями. Про це повідомило Командування медичних сил ЗСУ.
Через атаку пошкоджена будівля медичного закладу. Російська ракета застрягла у підлозі на першому поверсі. Там була і бойова частина. На щастя, ракета не вибухнула.
"На місці негайно було прийнято рішення про евакуацію тяжкопоранених пацієнтів до іншого лікувального закладу. Решту пацієнтів переведено в безпечні місця на території лікувального закладу та забезпечено доглядом", - йдеться у повідомленні.відео дня
Сапери вилучили бойову частину ракети. З території лікарні прибрали всі великі уламки ракети. Виявилось, що був пошкоджений і дах будівлі, його закрили спеціальним наметом.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждалих не було. Нині лікарня працює у штатному режимі.
Ракетний удар РФ по Україні
В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.
Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.
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