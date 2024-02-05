В окупантів може закінчитись зброя, армія РФ 'захлинеться' в Україні - Forbes

Аналітик Ендрю Перпетуа заявив, що порівняно із 2022-2023 роками нинішні втрати російської техніки на фронті різко зросли. Це загрожує тим, що уже через пів року в окупантів може закінчитися бойова техніка.
Журналісти видання Forbes навели дані аналітика Перпетуа, який підраховує втрати транспортних засобів і публікує щоденний список української та російської армій. Він зазначив, що для ЗС РФ у неділю був встановлений рекорд зі знищеної та підбитої техніки, підсумувавши втрати за суботу.
Автори видання звертають увагу, що "виробництво нової бронетехніки у РФ продовжує відставати, тому росіяни все ще переважно їздять на старих машинах часів холодної війни, які вони витягли з довгострокового зберігання, однак ці запаи обмежені".
"Проблема, звичайно, полягає в тому, що цього року росіяни втрачають все більше і більше транспортних засобів швидше, ніж будь-коли. Згідно з недільним звітом Перпетуа, вони втратили 13 БМП, а також бойові машини БТР за один день. Це означає, що місячний рівень втрат БМП наближається до 400. У п’ять разів більше, ніж ми спостерігали у 2022 і 2023 роках. За нинішніх темпів у Росії немає дворічного резерву бойових машин. Можливо, у нього є шестимісячний резерв", - йдеться на сайті інформаційного агентства.
Ситуація на фронті: наступ РФ
Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов розповів про небезпечні етапи війни. Просування, які в них є на сьогоднішній день - це дві-три позиції, 200-300 метрів. І тому Путін розповідає, що наступ має успіхи.
Генштаб Естонії попередив про загрозу наступу росіян на кордоні з Харківщиною. Ееро Ребо зауважив, що Україна здійснила кілька ударів по об'єктах, які розташовані на території Росії та далеко від лінії фронту.
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