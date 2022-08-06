Вдвічі більше: експерт розповів, скільки HIMARS потрібно Україні для перелому на фронті

Україні потрібно вдвічі наростити нинішні сили артилерії/ Вікіпедія, facebook.com

Достатня кількість ракетно — артилерійського озброєння, яке може забезпечити перелом на фронті, в України може з'явитися не швидше, ніж наприкінці серпня-початку вересня.

Таке припущення в інтерв'ю Головреду озвучив військовий експерт Петро Черник.

За словами Черника, на даний момент в України вже є близько 10 класів артилерійських установок, а також близько 25 машин РСЗВ HIMARS і MLRS 270.

"Коли ми по системах залпового вогню досягнемо показника хоча б в 50 машин і, найголовніше, отримаємо до них далекобійні ракети з дальністю стрільби до 300 кілометрів, а артилерійські показники, щонайменше, подвояться з відповідною лінійкою боєприпасів до них (особливо розумних боєприпасів, таких як М982 "Екскалібур"), то ще цілий місяць треба буде працювати, щоб і справді досягти перелому", - зазначив Черник.

І додав, що при виконанні цих умов перелом можливий не раніше, ніж в середині жовтня.

"Ще раз підкреслюю, це в кращому випадку. Тому що противника ні в якому разі не можна недооцінювати і не можна говорити, що все, вони здалися, тому що ми їх дуже влучно б'ємо "Хаймарсами". Ні, не здалися і не збираються", - каже Черник.

І додає, що те, що сталося з військовополоненими в Оленівці, було направлено на російських солдатів.

"Вбиваючи наших воїнів, цей ефект був розрахований не стільки на нас, скільки на власного солдата. Тому що вони говорять своїм солдатам дуже прості речі — дивіться, українці в Оленівці загинули, ви уявляєте, які злі "укри" і що вони з вами зроблять, коли здадуться в полон. Тобто вони таким чином піднімають рівень мотивації свого солдата, щоб він стояв до останнього на смерть", - говорить Черник.

Також, на думку експерта, затихання цієї фази війни в кращому випадку може відбутися в середині жовтня. Однак це означає, що через деякий час війна з Росією може спалахнути з новою силою.

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