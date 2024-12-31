Чи зростуть тарифи на газ для населення: у Нацкомісії дали остаточну відповідь

Рішення про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

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Тарифи на газ для населення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Діючий тариф на газ для населення не зміниться

Нові тарифи щодо транспортування газу не торкнуться побутових споживачів

Поточний тариф на газ для населення залишиться незмінним. Про це повідомила Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП) у вівторок, 31 грудня.

Як наголосили у НКРЕКП, рішення про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

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"30 грудня 2024 року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 років", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у НКРЕКП, вищеперелічені тарифи враховують припинення транзиту російського газу через територію України. Це відбудеться з 1 січня 2025 року.

"Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон", — підкреслив Голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Окрім того, незмінною залишається вартість розподілу газу.

Здорожчання тарифів в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред з посиланням на ЗМІ, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тариф на транспортування газу зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометрів.

Згодом президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар повідомив, що рішення про подорожчання транспортування газу стосується системи магістральних газопроводів високого тиску.

Крім того, у 2025 році тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" зросте. НКРЕКП попередньо схвалила проект підвищення. Після остаточного затвердження тариф збільшиться на 25,8% до 665,26 грн/МВтгод, хоча це менше, ніж пропонувалося компанією (780,41 грн/МВтгод).

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Що відомо про НКРЕКП? Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року, повідомляє Вікіпедія.

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