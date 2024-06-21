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Зібрали "по частинах": Нідерланди разом з іншою країною передадуть Україні Patriot

Альона Вороніна
21 червня 2024, 22:11
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Повноцінний зенітний ракетний комплекс змогли зібрати "по частинах", які надали дві країни.
Patriot
Нідерланди разом з іншою країною передадуть Україні Patriot/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, defense.gov

Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot. Його передадуть Нідерланди спільно зі ще однією країною.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише NL Times. Вона зазначила, що її державі разом зі ще однією країною вдалося зібрати частини, з яких сформують цілісну систему. За її словами, над цим довелося працювати деякий час.

"Протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка зможе таким чином протистояти багатьом атакам Росії. Також дуже хороша новина, що Румунія цього тижня оголосила про поставку системи Patriot українцям. І у США працюють над тим, щоб більше допомагати українським військам", – зазначила Оллонгрен.

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При цьому вона не повідомила, хто є іншою країною, яка допомагала Нідерландам із Patriot для України.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Зібрали 'по частинах': Нідерланди разом з іншою країною передадуть Україні Patriot
ЗРК Patriot/ Інфографіка: Главред

Patriot для України – останні новини

Раніше повідомлялося, що США ставлять на "стоп" усі інші контракти заради постачання Patriot для України. Сполучені Штати Америки призупинять усі відкриті замовлення від інших держав на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них доти, доки Україна не отримає достатньо засобів для захисту від повітряних атак Росії.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає необхідну систему Patriot – Румунія заявила про передачу ППО. Румунія всіляко продовжить у різних формах підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, у Міноборони ФРН зробили заяву про те, що Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot. ФРН не зможе надати ще більше таких систем, адже після передачі ще однієї досягне позначки у чверть своїх запасів, наголосив Пісторіус.

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війна в Україні Нидерланды вторгнення Росії ЗРК Patriot
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