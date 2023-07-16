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"Це може статися в серпні": Світан розкрив сценарії звільнення Криму

Аліна Дембіцька
16 липня 2023, 02:50
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Все буде залежати від ухвалення рішення і задуму головкому, підкреслив військовий експерт.
Роман Свитан, ВСУ
Світан розкрив сценарії звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: особистий архів Романа Світана, 14 ОМБр Романа Великого

Збройні сили України можуть до кінця літа вийти на Перекопський перешийок та увійти до Криму. Це можна зробити двома шляхами. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

За його словами, перший шлях – через Токмак і Мелітополь (це рух з Оріхового), через Армянськ із виходом на Чонгар та Арбатську стрілку. Другий напрямок – при форсуванні Дніпра в районі Херсона вийти на Армянськ і Перекоп.

Як підкреслив Світан, перший варіант можливий десь до кінця літа цього року, а другий – до початку серпня.

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"Все буде залежати від ухвалення рішення і задуму головкому, а він може не включати такий варіант, хоча реально він можливий. Якщо такі дії в задумі командувача є, вони можливі. Але це буде зрозуміло, тільки-но ми почнемо форсувати Дніпро. Після форсування Дніпра, коли піде важка техніка на лівий берег, знадобиться близько місяця, щоб дійти до Армянська і почати входження до Криму. Це може статися в серпні", - розповів військовий експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Повернення Криму під контроль України

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив російський адвокат і правозахисник Микола Полозов, російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України впродовж року звільнять Крим від російської окупації. Більше того, глава оборонного відомства планує святкувати свій наступний свій день народження на півострові. 18 червня 2024 року Резнікову виповниться 58 років. З цього приводу він планує запросити на святкову вечерю в Криму міністрів оборони країн-партнерів України.

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