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Хто і навіщо влаштував "бавовну" на Кримському мосту: Братчук заявив про провокацію, в ГУР - мовчать

Анна Ярославська
17 липня 2023, 08:32 оновлено 17 липня, 09:13
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Російські окупанти заявили про вибух на Кримському мосту в напружений момент навколо ситуації з "зерновою угодою".
Кримський міст
Кримський міст "втомився" - вночі 17 липня там пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: Baza, twitter.com/Krymsky_bridge

У ніч на 17 липня на Кримській міст завітала "бавовна". Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що обрушився один з прольотів. Втім у Мінтрансі країни-агресора цю інформацію спростовують. Біля улюбленого мосту кремлівського диктатора Путіна утворилися кілометрові затори. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух залізничного транспорту через Кримський міст буде відновлено до 9:00, а поки що закликав користуватися "сухопутним коридором через нові регіони РФ", тобто їхати через окуповані території України.

"Бавовна" на Кримському мосту - справа рук самих окупантів?

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук озвучив кілька версій подій на Кримському мосту. За його словами, "бавовну" могли влаштувати самі росіяни.

Він звернув увагу, що немає жодних слідів роботи ППО, а гауляйтер Криму Аксьонов назвав події на мосту просто "надзвичайною пригодою".

відео дня

За словами Братчука, варто акуратно ставитися до версій російських воєнкорів. Всі вони є "формуванням інформаційного алібі".

Він нагадав, що сьогодні - річниця продовження зернових угод.

"Версію про російську провокацію на фоні пролонгації "зернової угоди" не просто не виключаю. Вона, можливо, є однією з основних", - вважає Братчук.

Крім того, сьогодні річниця теракту, який російські окупанти влаштували в 2014 році - в небі над Донбасом був збитий малайзійський Боїнг MH17.

Дивіться відео - Коментар Сергія Братчука з приводу подій на Кримському мосту 17 липня:

Хто і навіщо влаштував 'бавовну' на Кримському мосту: Братчук заявив про провокацію, в ГУР - мовчать

Представник оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти заявили про вибух на Кримському мосту в напружений момент навколо ситуації з "зерновою угодою".

"Характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угруповання в даному районі і загальної напруги на тлі питання пролонгації "зернової угоди", створення подібних провокацій, про які дуже голосно одразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення питань країни-агресора", — зазначила Гуменюк.

Що кажуть у Буданова

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що ГУР не коментують причини подій на Кримському мосту.

"Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст - конструкція там зайва", - сказав він Суспільному.

Юсов також зазначив, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

"Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів у глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми - це додаткові ускладнення для окупантів, що створюють потенційні переваги для українських сил оборони", - сказав речник ГУР.

РФ не пожертвувала б Кримським мостом заради провокації - аналітик ISW

Аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що росіяни навряд чи могли б пожертвувати Кримським мостом заради якоїсь провокації.

В Twitter він наочно показав значимість Кримського мосту для російських окупантів та їхньої агресії щодо України.

За його словами, у разі виведення моста з ладу в Росії буде лише одна наземна лінія поставок – прибережна магістраль уздовж Азовського моря – якою вона може скористатися для підтримки (або евакуації) десятків тисяч своїх військовослужбовців в окупованих Херсоні та Криму.

Кримський міст
Кримський міст занадто важливий для РФ / Фото: twitter.com/georgewbarros

Вибухи на Кримському мосту

Вночі 17 липня на Кримському мосту в захопленому країною-агресором Криму пролунали вибухи. На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворився величезний затор. Внаслідок вибуху нібито загинули дві людини.

Як пишуть в Мережі, на даний момент відомо, що вибухи були чутні о 3:04 і 3:20. На під'їздах до самого мосту в Краснодарському утворився величезний затор.

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