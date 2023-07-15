Байден - про фінал війни з Росією: повернення Криму буде недостатньо

Військові України оптимістично налаштовані щодо контрнаступу ЗСУ, але розуміють, що перед ними стоять складні завдання, зазначив президент США Джо Байден.

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Крим важливий, але є багато інших питань, з чим потрібно впоратися, - Байден / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Повернення Криму в Україні важливо, однак для завершення повномасштабної війни з країною-агресором Росією є і багато інших питань, які потрібно буде вирішити. Українські військові налаштовані на успішний контрнаступ, але попереду складні завдання. Про це заявив президент США Джо Байден.

Як повідомляє Голос Америки, після саміту НАТО у Вільнюсі він сказав про те, що повернення Криму важливе, однак для завершення війни з окупантом Росією потрібно вирішити й інші питання.

"Ще сімнадцять речей теж потрібно повністю вирішити. Крим важливий, але багато інших питань, з чим потрібно впоратися", - зазначив Байден.

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За його словами, в армії України налаштовані на успішний контрнаступ, але розуміють, що належить розв'язати складні завдання.

"Вони оптимістично налаштовані, але знають, що це складне завдання. У всякому разі, не думаю, що мені було б доречно про це говорити", - підкреслив Джо Байден.

Повернення Криму в Україну

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія не втримає Крим і Донбас. За його словами, для цього потрібна мільйонна армія, а у російських окупантів немає можливостей, щоб її побудувати. За його словами, Москві нічого протиставити тій допомозі, яку Україні надає Захід.

Російський політолог Марат Гельман зробив прогноз про те, що буде з Росією після деокупації Криму. На його думку, після повернення Кримського півострова в Україну на Росію чекає бунт, який призведе до повалення Путіна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пообіцяв звільнити Крим. За його словами, українські війська деокупують Кримський півострів незалежно від того, як надалі поводитимуться політики на Заході.

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