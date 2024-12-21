'Це абсурд': у Раді пояснили, чому нема сенсу знижувати мобілізаційний вік до 18-ти

Нині Україна потребує сучасних зразків озброєння.

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В Україні не будуть знижувати мобілізаційний вік до 18-ти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У Верховній Раді Україні заговорили про зниження мобілізаційного віку до 18-20 років вже у 2025 році. Нардеп та радник комітету ВР з питань економічного розвитку Федір Веніславський прокоментував цю інформацію, повідомляє РБК-Україна.

Він акцентував на тому, що нині не йде мова про зниження мобілізаційного віку. Зараз в першу чергу Україні необхідне сучасне озброєння.

"У війні, яку зараз веде Росія проти нас, перемогти збільшенням чисельності - це абсурд. Ми повинні розуміти, що тільки за допомогою сучасних зразків озброєння, які зможуть завдати тієї шкоди, яка буде неприйнятна для РФ, війна може бути завершена", - пояснив Веніславський. відео дня

Він також додав, що нині відсутні будь-які законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку.

"Навіть якщо вони з'являться в якійсь голові, то з точки зору процедур, це досить тривалий процес".

До того ж він не вважає, що голосів депутатів вистачить для ухвалення рішення про зниження мобілізаційного віку.

Зниження мобілізаційного віку в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді наразі не розглядаються законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку чи примусової мобілізації жінок. Представник комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заперечив ці чутки і назвав їх маніпулятивними і безпідставними.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Речник оперативного командування "Захід" ЗСУ Олег Домбровський також наголосив, що потреби у мобілізації чоловіків віком 18-25 років наразі немає. За його словами, мобілізаційний ресурс у країні достатній для забезпечення потреб армії.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сигнали від міжнародних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку, але зазначив, що ключовим є не вік мобілізованих, а технологічний рівень армії.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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