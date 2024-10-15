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Зниження мобілізаційного віку до 21 року: комбриг НГУ виступив з дивною заявою

Даяна Швець
15 жовтня 2024, 11:03
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На думку полковника, 21-річні молоді люди зможуть працювати ефективніше.
Зниження мобілізаційного віку до 21 року: комбриг НГУ виступив з дивною заявою
Комбриг НГУ висловився про зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський виступив з ідеєю зниження мобілізаційного віку до 21 року, щоб ми в армії отримали молодих вмотивованих воїнів. Про це він сказав в ефірі авторського проєкту Романа Кравця "Дивись" в "Українській правді" .

"Чим більше зараз нашої молоді відчує що таке війна, то тим легше нам буде далі. Важкі часи народжують сильних людей", - наголосив він.

Оболєнський зазначив, що не можна говорити, що всі ці молоді люди загинуть на фронті.

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"Немає тотальної смерті, ми ефективні. Дуже багато хлопців воюють і повертаються. В мене є солдати і сержанти, які вже три-чотири рази були поранені, але вони знову повертаються в стрій. Це показує, які в нас патріотичні люди, котрі хочуть воювати далі за державу, тому що в в них є довіра до командування, до держави, один до одного", - зазначив Оболєнський.

На думку полковника, 21-річні молоді люди зможуть працювати ефективніше:

"Молодь зайде і відчує на собі негатив цієї війни, створить професійну армію і далі ми будемо знищувати противника набагато ефективніше".

Що слід знати про Нацгвардію?

Націона́льна гва́рдія Украї́ни — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, пише Вікіпедія.

Як пригадує командир, він випускався в 21 рік з військового інституту і розпочинав військову службу. Саме в цей період є більше усвідомлення ситуації, ніж в 18 років, бо більше розумієш життя, а особливо зараз коли мододь на собі відчула обстріли ракетами і БПЛА.

Синові самого Оболєнського зараз 11 років.

"І якщо ця війна буде в межах 10 років, то він прийде у військо. Я це розумію. Тому моя задача – створити такі умови, щоб я не переживав, що мій син прийде сюди і про нього хтось не подбає. Моя мотивація кожного ранку вставати і робити цю державу і військо набагато кращою – це мої діти, це наш народ і Україна, бо я знаю, що мій син прийде у це військо і буде далі захищати Україну", - сказав командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія".

Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" зізнається, що його син хоче іти служити в армію.

"Мене це з одного боку лякає, а з іншого – я розумію, що роблю правильні речі", - підкреслив Оболєнський.

Зниження мобілізаційного віку до 21 року: комбриг НГУ виступив з дивною заявою
Закон про мобілізацію / фото: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Як відомо, вчора ТЦК завітали одразу до трьох музичних гуртів. Деяким затриманим чоловікам вручили повістки, а одного з членів команди вже відправлено на навчання.

Своєю чергою комбат ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізації. Кирило Верес прокоментував заяви щодо важливості збереження життів особового складу.

Також експерт висловився стосовно майбутньої мобілізації жінок. Якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація.

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