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"В Харкові накрили концерт": ТЦК завітали одразу до трьох музичних гуртів - деталі

Даяна Швець
14 жовтня 2024, 13:03
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Деяким затриманим чоловікам вручили повістки, а одного з членів команди вже відправлено на навчання.
ТЦК, гурт
ТЦК провели рейд на концерті в Харкові / Колаж: Главред, фото: Гурт "True Tough", фото: відкриті джерела

Співробітники ТЦК не перестають влаштовувати масштабні облави в кожному куточку України. Під удар попадають і зірки української естради.

В одному з клубів Харкова було заплановано виступ трьох музичних гуртів - "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox". Однак, як розповіли очевидці, на місце прибуло понад 20 співробітників ТЦК у супроводі поліції. Вони оглядали документи не лише в артистів, але й у відвідувачів події.

Як результат, деяким затриманим чоловікам вручили повістки, а одного з членів команди вже відправлено на навчання.

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"В Харкові накрили концерт, забрали True Tough. Забрали телефони, менеджера не пускали. Забрали також учасників інших гуртів, які мали грати. Всіх, окрім Роману. Покрутили відвідувачів також. За словами очевидців, рейд був з 20+ представників ТЦК та поліції. Затриманим видали повістки, звукорежисера концерту відправили на навчання", - повідомляє Telegram-канал "Сата зухвало про музло".

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Важливим моментом є те, що наступного дня музичні колективи мали долучитися до благодійного концерту у Києві. Однак три гурти довелося прибрати із запланованої програми концерту в столиці. Як пояснив організатор події, це сталося "через форс-мажорні обставини".

"Друзі, на жаль, через форс-мажорні обставини, які не залежать від нас і на які ми не можемо вплинути як організатори, три гурти (Ґрунт Палає, Mordox, True Tough) не зможуть виступити сьогодні, але концерт все одно відбудеться за участі інших трьох анонсованих команд", - пише Neformat в Instagram.

Обновление данных инфографика
Оновлення даних / Инфографика: Главред

Військовий облік українців - головне

Як стало відомо, чоловіків до 25 років ставитимуть на облік без візиту до ТЦК. Інформація про них буде автоматично збиратися з державних реєстрів, що суттєво зекономить час як для працівників ТЦК, так і для призовників.

Окрім цього, в ТЦК розказали, за які порушення бронь від мобілізації можуть не дати. Якщо військовозобов’язаний здійснив хоча б одне зі списку порушень, йому можуть відмовити в оформленні бронювання.

Також у ТЦК розкрили деталі, що відбувається з тими, хто не оновив дані у "Резерв+". Після того, як надходить повідомлення, що військовозобовʼязаний не проживає за вказаним місцем проживання, на підставі цього матеріалу формується запит до Національної поліції про подання в розшук.

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