Запаси обмежені: чому у США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю - WP

У Вашингтоні триває обговорення, яке розділяє адміністрацію Байдена та Конгрес.

https://glavred.net/ukraine/ssha-ne-bachat-sensu-nadavati-ukrajini-dalekobiynu-zbroyu-u-wp-rozkrili-spravzhnyu-prichinu-10599815.html Посилання скопійоване

США не хочуть давати Україні далекобійну зброю / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: відео

Відмова США послабити обмеження на використання Україною західних ракет для завдання ударів по території Росії загострила розкол серед союзників. Україна обурена черговою невдачею в спробах уповільнити наступ Росії.

Останній запит України полягає в отриманні дозволу на використання американських ракетних систем ATACMS та інших боєприпасів дальньої дії для ураження стратегічних цілей на території Росії, зокрема аеродромів, йдеться у матеріалі видання Washington Post.

Українці очікували, що Байден вже схвалить цей запит, що ілюструє зростаючий розрив між країнами після більш ніж двох років після російського вторгнення.

відео дня

"У Вашингтоні триває обговорення, яке розділяє адміністрацію Байдена та Конгрес. Партнери США в Європі заплутані, оскільки деякі з них відкрито виступають за надання Україні дозволу на більше число трансграничних ударів. Американські чиновники стверджують, що не бачать причин для зміни своєї позиції, хоча українці вже звикли до того, що їхні запити на озброєння, такі як танки та ракети великої дальності, спочатку відхиляли, а потім все ж давали згоду", - йдеться у матеріалі.

Київ вважає, що росіяни мають більш рішучих союзників, ніж вони. Під час зустрічі Зеленського з Байденом українська делегація прагне представити свій "план перемоги" як можливість для Байдена залишити посаду з успішним спадком допомоги Україні у війні проти Росії.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Важливим аспектом цього плану є можливість ураження російських цілей на їхній території. Українці прагнуть завдати ударів по літаках, які запускають бомби, але ці аеродроми наразі поза досяжністю дозволеного їм західного озброєння.

Також українці хочуть більше свободи в обранні цілей, включаючи енергетичну інфраструктуру, оскільки удари по ній можуть обмежити фінансування російських військових зусиль. Водночас, українські збройні сили залежать від американських координат для своїх ударів, оскільки без них їхні ракети навряд чи досягнуть цілі.

Американські чиновники стверджують, що запаси ATACMS обмежені, і відкриття російської території для ударів матиме обмежений вплив на поле бою. Вони вважають, що стратегічніше продовжувати вражати цілі в Криму, як це робила Україна раніше.

Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главреда

Незважаючи на це, європейські військові чиновники вважають, що дозвіл на глибокі удари по Росії може порушити її логістику і націлитися на командні центри. Чим довше Україні доведеться чекати на дозволи, тим менш ефективними стануть ці можливості.

Дискусії всередині адміністрації США тривають, і члени Ради національної безпеки намагаються врегулювати розбіжності між Міністерством оборони та Державним департаментом. Українські чиновники стверджують, що публічний тиск виник із відчаю, коли приватні запити не мали успіху.

Деякі європейські країни також підтримують запит України до США про зняття обмежень. Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що питання буде обговорюватися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Тим не менш, рішення про застосування ракет на великі відстані пов'язане з ризиком ескалації, і, як зазначає європейський чиновник, навіть якщо дебати публічні, це не надає Росії військової переваги.

Військова допомога США

Нагадаємо, що США оголосять новий пакет військової допомоги для України. За словами анонімних чиновників, допомога включатиме боєприпаси для F-16, HIMARS, патрульні катери, броньовані машини та різні артилерійські снаряди. Відомо, що пакет формується відповідно до президентських повноважень.

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. Крім 22 танків Leopard 1 A5, переданих спільно з Данією, і 61 тисячі снарядів калібру 155 мм, Україна також отримає додаткову військову допомогу від Німеччини. Також відомо про передачу 1 мільйона набоїв для стрілецької зброї.

США можуть передати Україні нові далекобійні ракети. Передача JASSM Україні може значно змінити стратегічний баланс конфлікту, оскільки велика частина території Росії опиниться в зоні досяжності цих потужних і високоточних боєприпасів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред