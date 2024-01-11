Безугла заявила про вихід з фракції та партії "Слуга народу"

Народний депутат України Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу", заявивши, що їй "не потрібна слабка фракція та партія".
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", - заявила вона у Facebook.
Також Безугла додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки" в умовах, які нібито їй нав'язують.
При цьому вона заявила, що "підтримує президента" й залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобов'язаннями відкритості й роботи з громадянами".
Як повідомляв Главред, 27 листопада Верховна Рада зареєструвала постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки.
5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував усунути нардепа Мар'яну Безуглу з посади заступника Голови Комітету.
На засіданні Верховної Ради 10 січня народні депутати не змогли внести до порядку денного засідання парламенту питання звільнення Мар'яни Безуглої з посади.
Як відомо, Безугла впродовж року робила низку скандальних заяв щодо військових, ведення бойових дій, мобілізації та самого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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